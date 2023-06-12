Опитування українців про купівлю житла: зацікавлені готові платити менше, ніж минулоріч, а 12% шукають його за кордоном

61% українців, опитаних маркетплейсом з продажу та оренди житла DIM.RIA, планують купувати нерухомість у рідному місті, 15% – в іншому регіоні України, а 12% – за кордоном.

Як свідчать результати опитування, 36% аудиторії розглядає для себе придбання приватного будинку, 35% – вторинної нерухомості, 22% – житла в новобудові, по 3% - смарт-квартири та земельної ділянки. При розгляді ж оренди 44% нададуть перевагу вторинному житлу, 29% – житлу в новобудові, а 11% – приватному будинку.

Щодо бюджету на купівлю житла 39% зазначили, що готові витратити на від 10 до 25 тисяч доларів, 34% – від 30 до 50 тисяч, 15% - від 50 до 80 тисяч, 5% - від 80 до 100 тисяч, 7% - більше 100 тисяч доларів.

При цьому за результатами аналогічного дослідження, проведеного у 2022 році, 32% орієнтувались на бюджет від 10 до 25 тисяч доларів, а 37% – на 30-50 тисяч. Натомість купити житло за більш ніж 100 тисяч доларів тоді могли собі дозволити 12% відвідувачів профільного сайту.

Що стосується оренди житла, то 58% опитаних розраховують на бюджет від 5 до 10 тисяч гривень, а 30% – від 10 до 15 тисяч, ще по 4% - 15-20 та 20-30 тисяч, а 3% - більше 30 тисяч гривень.

Всього протягом травня DIM.RIA опитав понад 1500 українців, з яких 70% перебувають в своєму місті, 20% переїхали до більш безпечного регіону України, а 10% знаходяться за кордоном.

З учасників опитування, які знаходяться за кордоном, 87% планують повертатись в Україну, а серед українців, які переїхали до більш безпечного регіону, планують повернутись додому 62%.

Також DIM.RIA наводить дані за січень-травень, згідно яких на вторинному ринку 48,8% користувачів шукали для купівлі 1-кімнатні квартири, 32,5% - 2-кімнатні, 9,3% - 3-кімнатні, а 9,2% - будинки. Натомість для оренди 1-кімнатні квартири шукали лише 24%, 2-кімнатні - 26%, 3-кімнатні - 14,4%, а от будинки найбільше - 35,3%.