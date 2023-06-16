Попри травневі нічні атаки. Вартість оренди квартир у Києві зросла, – статистика

У Києві подорожчала оренда житла: порівняно з попереднім місяцем, медіана ціни для однокімнатних квартир зросла на 11%, для двокімнатних – на 3%, а для трикімнатних – на 8%. Про це свідчить статистика застосунку Bird станом на 15 червня.

Зазначається, що оренда однокімнатної квартири в столиці в середньому коштує 10 000 грн, тоді як для двокімнатної квартири цей показник становить 14 000 грн, а для трикімнатної – 24 900 гривень.

Статистика цін оренди квартир у Києві. Фото: Bird

За словами експертів Bird, такий ріст цін прогнозований. Протягом останніх кількох місяців ринок нерухомості стабілізувався й на нього більше не впливають нічні обстріли, сезонність та коливання курсу. Попри майже щоденні атаки на Київ із боку російських окупантів у травні, вартість оренди зросла та відновлюється до довоєнного рівня.

Водночас у Львові медіана ціни оренди трикімнатних квартир збільшилася на 6%, а двокімнатних – на 5%. При цьому для однокімнатних квартир показник не змінився.

Оренда однокімнатних квартир у середньому обходиться в 15 000 грн, двокімнатних – в 16 800 грн, трикімнатних – у 20 000 гривень.

Статистика цін оренди квартир у Львові. Фото: Bird

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