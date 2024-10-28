Netpeak Group запустит коворкинг в Киеве: как он выглядит сейчас (ФОТО)

Netpeak Group готовится к запуску коворкинга в Киеве, который будет отдельным бизнесом, хотя прежде всего будет использоваться именно ее компаниями. Об этом сообщил в соцсетях IT-группы Артем Бородатюк.

"Вчера были съемки в киевском коворкинге, который станет отдельным бизнесом в рамках нашей экосистемы Netpeak Group. Понятно, что приоритетными резидентами здесь будут компании группы, которые будут иметь лучшие условия размещения, чем предлагает рынок — это стандартно для нашей экосистемы", — написал он.

По словам бизнесмена, идея создания своих рабочих пространств для Netpeak по Украине появилась еще в 2019 году. Первый был открыт в Харькове в январе 2021 года, но впоследствии война "внесла много корректив в наши планы и перемещение сотрудников в целом".

"В итоге собственный коворкинг в Киеве стал потребностью, а не прихотью. Пока это просто стены, пыль и строительные материалы, но со временем здесь будет совсем другая атмосфера — работа, ивенты, бар, встречи и даже DJ-микшер для вечеринок — все для комфорта и развития", — рассказал Бородатюк.

Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk

Предприниматель сообщил, что согласно плану должна быть создана и ивент-зона на 80 посадочных мест, бар на 100 гостей и терраса с лаунж-зоной. Общая площадь пространства составит 1313 квадратных метров. Относительно даты официального открытия он отметил, что ее "сложно предугадать".

Отметим, что Netpeak Group является группой IT-компаний, объединяющей 24 бизнеса, три общественных организации и более 1,4 тысячи сотрудников по всему миру. В частности, компании группы работают в сфере digital-маркетинга (агентства Netpeak, Inweb и RadASO) и создают собственные IT-продукты (Serpstat, Ringostat, Netpeak Software, AcademyOcean, Tonti Laguna, Tonti Laguna Mobile и Saldo Apps).

Кроме того, в нее входит компания Octopus Events, проводящая конференции по digital-маркетингу, краудфандинговая платформа "Мой город" и платформа по адопции бездомных животных GladPet.