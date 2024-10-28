Netpeak Group запустить коворкінг у Києві: як він виглядає зараз (ФОТО)

Netpeak Group готується до запуску коворкінгу в Києві, який буде окремим бізнесом, хоча перш за все буде використовуватися саме її компаніями. Про це повідомив у соцмережах IT-групи Артем Бородатюк.



"Учора мав зйомки в київському коворкінгу, який стане окремим бізнесом в рамках нашої екосистеми Netpeak Group. Зрозуміло, що пріоритетними резидентами тут будуть компанії групи, які матимуть кращі умови розміщення, ніж пропонує ринок — це стандартно для нашої екосистеми", - написав він.

За словами бізнесмена, ідея створення власних робочих просторів для Netpeak по Україні з’явилася ще в 2019 році. Перший буто відкрито у Харкові в січні 2021 року, але згодом війна "внесла багато коректив у наші плани і переміщення співробітників загалом".

"Зрештою власний коворкінг у Києві став потребою, а не забаганкою. Наразі це просто стіни, пил і будівельні матеріали, але згодом тут буде зовсім інша атмосфера — робота, івенти, бар, зустрічі та навіть DJ-мікшер для вечірок — все для комфорту і розвитку", - розповів Бородатюк.

Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk Фото: LinkedIn/Artem Borodatiuk

Підприємець повідомив, що згідно плану, має бути створена й івент-зона на 80 посадкових місць, бар з місткістю 100 гостей та тераса з лаунж-зоною. Загальна площа простору становитиме 1313 квадратних метрів. Щодо ж дати офіційного відкриття він зазначив, що її "складно передбачити".

Зазначимо, що Netpeak Group є групою IT-компаній, що об’єднує 24 бізнеси, три громадські організації та понал 1,4 тисячі співробітників по всьому світу. Зокрема, компанії групи працюють у сферх digital-маркетингу (агенції Netpeak, Inweb та RadASO) та створенюють власні IT-продукти (Serpstat, Ringostat, Netpeak Software, AcademyOcean, Tonti Laguna, Tonti Laguna Mobile та Saldo Apps).

Крім того, до неї входить компанія Octopus Events, що проводить конференції з digital-маркетингу, краудфандингова платформа "Моє місто" та платформа з адопції безхатніх тварин GladPet.