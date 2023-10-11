Подземный паркинг – особенности, функционал, преимущества: рассказывают эксперты

Один из самых титулованных футболистов современности аргентинец Лионель Месси сейчас выступает за команду "Интер Майами" и проживает в одноименном городе. Он арендует жилье в одном из самых дорогих местных жилых комплексов, где автомобиль можно оставлять рядом с квартирой на этаже. Инновационная технология состоит в том, что специальный лифт прямо с авто поднимается на нужный этаж и опускается вниз по вызову. Но такие технологические решения пока характерны только для элитного жилья, где проживают звезды шоу-бизнеса, актеры, выдающиеся спортсмены и другие селебрити. В жилых комплексах Киева паркинги строят главным образом на минусовых этажах: это удобно и актуально в наше военное время, потому что стоянка для авто становится надежным укрытием.

В этой статье поговорим о паркингах в жилых комплексах: какие они бывают, с каким функционалом, преимуществами и недостатками. Уехали.

Паркинги: от самого глубокого до самого быстрого

Число автомобилей в мире растет. И если жители Нидерландов массово пересаживаются на велосипеды и другие экологически безопасные виды транспорта, то в Украине автомобильный рынок набирает обороты, даже несмотря на войну. Только в первой половине 2023 года, согласно данным Forbes, продажи авто у нас выросли на 50% и приблизились к довоенным показателям - украинцы приобрели машин на 1 миллиард долларов. Эксперты прогнозируют, что до конца года продажи еще вырастут, минимально на 70 тысяч. В одном только Киеве, по информации из мэрии, ежесуточно по дорогам ездят более миллиона авто. Растет также количество машин на семью: если раньше было достаточно одной, то сейчас две машины в семье – это не роскошь, а вполне нормальное положение вещей.

Большое количество автомобилей на улицах не только портит эстетический вид города, превращая его в "шанхай", но и создает неудобства для водителей, пешеходов, людей с особыми потребностями. При этом гаражей на всех не хватает, а платные стоянки могут находиться вдали от дома. Поэтому начали внедрять подземные паркинги.

Первый в истории подземный паркинг построили в Каса-Мила – жемчужине каталонской архитектуры, которую проектировал Антони Гауди. Это было еще в начале прошлого столетия. Кстати, первые автомобильные лифты, транспортировавшие авто на нужный этаж, появились примерно в то же время. И тогда же английская компания City&Suburban Electric Carriage Company построила первый в истории многоуровневый паркинг на 100 мест (1901 год), чтобы максимально сэкономить площадь для припаркованных машин. На сегодняшний день самым глубоким подземным паркингом является сооружение в китайском городе Ханчжоу - 12 уровней вглубь на 40 метров.

В настоящее время паркинги бывают не только подземные и многоярусные, но и автоматизированы искусственным интеллектом. Так, в аэропорту Дюссельдорфа роботизированный ИИ сканирует паркинг на наличие свободных мест, а затем сам транспортирует автомобиль на нужное машиноместо, экономящее время владельцу. А в Японии строят подземные многоуровневые паркинги не только для авто, но и для велосипедов.

Дизайн паркингов – это сегодня целое направление. Иногда он бывает футуристичен настолько, что место для стоянки машин превращается в произведение искусства. Яркий пример – стеклянные башни Autostadt возле завода Volkswagen в Вольфсбурге, куда только изготовленные автомобили немецкого бренда поступают сразу с конвейера и хранятся до момента продажи. Кстати, это самая быстрая парковка в мире.

Особенности подземного паркинга

Еще в 2003 году Киевсовет принял решение, согласно которому все жилые дома в столице должны строиться с подземными паркингами, а минимальное количество машиномест должно соответствовать количеству квартир. К сожалению, это решение осталось декларативным и не имело реальной юридической силы.

Теперь о стандартах. Размеры машиномест обычно определяются застройщиком, однако есть минимально допустимые параметры: ширина – 2,5 м, длина – 5,3 м. Следовательно, минимальная площадь паркоместа составляет 13,25 кв. м.

Подземный паркинг должен размещаться не далее чем на 700 м от квартиры, где проживает владелец авто (расстояние от места жительства до места хранения). 10% паркомест согласно законодательству должны быть отведены для людей с ограниченными физическими возможностями.

Компания Greenville строит в Киеве два жилых комплекса бизнес-класса – Greenville Park и Greenville на Печерске . В обоих проектах многоярусные паркинги находятся в стилобатной части и спланированы с учетом инклюзии. Добраться паркинга из квартиры можно максимально быстро благодаря бесшумным лифтам Kone. Кроме собственно машиномест предусмотрены также гаражные боксы и станции быстрой подзарядки электромобилей (последних на киевских улицах становится все больше). Ежесуточную безопасность автомобилей обеспечивает охрана и система видеонаблюдения.

В жилом комплексе Greenville Park паркинг первой очереди введен в эксплуатацию летом этого года.

В чем преимущества?

Подземные паркинги обладают целым рядом преимуществ. Рассмотрим их поподробнее.

Безопасность . Подземный паркинг – это гарантия безопасности вашего авто. Его не повредят посторонние, животные, неблагоприятные погодные условия. Система видеонаблюдения и постоянная охрана только придают уверенности, что с машиной все будет хорошо.

Бомбоубежище . Сотни авто за время войны пострадали от попадания ракет, БПЛА, кассетных снарядов или их обломков, потому что были припаркованы под открытым небом во дворе. Во время ракетных ударов подземный паркинг – оптимальное хранилище от коварного врага. К сожалению, сейчас это все еще актуально. При этом в безопасности находится как автомобиль, так и его владелец.

Паркинг на любой сезон . Именно так, зимой не нужно искать стоянку. Как и в течение всего года. Машина при любых капризах природы будет в сухом, теплом и надежно защищенном месте.

Эстетическая составляющая и удобство для пешеходов . Согласитесь, когда автомобили находятся в подземном паркинге, чем когда они стоят на внутренней территории жилого комплекса или на обочине дорог. Тем самым, реализуется популярная сегодня концепция "двор без машин".

Выгодная инвестиция . Паркоместа или гаражные боксы стоят недешево – и это главный недостаток. Однако это удачное капиталовложение. В любом случае, паркоместо можно выгоднее перепродать или сдавать в аренду и иметь прибыль.

Итак, подземный паркинг – это не только безопасность для авто и эстетический вид внутренней территории жилого комплекса, но и выгодная инвестиция в квадратные метры.