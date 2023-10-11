Підземний паркінг - особливості, функціонал, переваги: розповідають експерти

Один з найбільш титулованих футболістів сучасності аргентинець Ліонель Мессі зараз виступає за команду “Інтер Майамі” та проживає в однойменному місті. Він орендує житло в одному з найдорожчих місцевих житлових комплексів, де автомобіль можна залишати поруч із квартирою, на поверсі. Інноваційна технологія полягає у тому, що спеціальний ліфт прямо з авто піднімається на потрібний поверх та опускається вниз за викликом. Але такі технологічні рішення поки що характерні лише для елітного житла, де проживають зірки шоу-бізнесу, актори, видатні спортсмени та інші селебріті. У житлових комплексах Києва паркінги будують, головним чином, на мінусових поверхах: це зручно та актуально в наш воєнний час, тому що стоянка для авто стає надійним укриттям.

У цій статті поговоримо про паркінги в житлових комплексах: які вони бувають, з яким функціоналом, перевагами та недоліками. Поїхали.

Паркінги: від найглибшого до найшвидшого

Кількість автомобілів у світі зростає. І якщо мешканці Нідерландів масово пересідають на велосипеди та інші екологічно безпечні види транспорту, то в Україні автомобільний ринок набирає обертів, навіть незважаючи на війну. Лише у першій половині 2023 року, згідно даних Forbes, продаж авто у нас виріс на 50% та наблизився до довоєнних показників - українці придбали машин на 1 мільярд доларів. Експерти прогнозують, що до кінця року продажі ще виростуть, мінімально на 70 тисяч. В одному лише Києві, за інформацією з мерії, щодоби по дорогах їздять більше мільйона авто. Зростає також кількість машин на родину: якщо раніше було достатньо однієї, то зараз дві машини в сім’ї - це не розкіш, а цілком нормальний стан речей.

Велика кількість автівок на вулицях не лише псує естетичний вигляд міста, перетворюючи його на “шанхай”, але й створює незручності для водіїв, пішоходів, людей з особливими потребами. При цьому гаражів на всіх не вистачає, а платні стоянки можуть знаходитися далеко від дому. Саме тому почали впроваджувати підземні паркінги.

Перший в історії підземний паркінг побудували в Каса-Міла - перлині каталонської архітектури, яку проектував Антоні Гауді. Це було ще на початку минулого століття. До речі, перші автомобільні ліфти, які транспортували автівки на потрібний поверх, з’явилися приблизно в той же час. І тоді ж англійська компанія City & Suburban Electric Carriage Company збудувала перший в історії багаторівневий паркінг на 100 місць (1901 рік), щоб максимально зекономити площу для припаркованих машин. На сьогодні найглибшим підземним паркінгом є споруда у китайському місті Ханчжоу - 12 рівнів вглиб на 40 метрів.

У наш час паркінги бувають не лише підземні та багатоярусні, але й автоматизовані штучним інтелектом. Так, в аеропорту Дюссельдорфа роботизований ШІ сканує паркінг на наявність вільних місць, а потім сам транспортує автомобіль на потрібне машиномісце, що економить час власнику. А в Японії будують підземні багаторівневі паркінги не тiльки для авто, а також для велосипедів.

Дизайн паркінгів - це сьогодні цілий напрямок. Іноді він буває футуристичним настільки, що місце для стоянки машин перетворюється на витвір мистецтва. Яскравий приклад - скляні вежі Autostadt біля заводу Volkswagen у Вольфсбурзі, куди тільки-но виготовлені автомобілі німецького бренду поступають одразу з конвеєра і зберігаються до моменту продажу. До речі, це найшвидша паркувальна система у світі.

Особливості підземного паркінгу

Ще у 2003 році Київрада прийняла рішення, згідно якого всі житлові будинки в столиці повинні будуватися з підземними паркінгами, а мінімальна кількість машиномісць має відповідати кількості квартир. На жаль, це рішення залишилось декларативним та не мало під собою реальної юридичної сили.

Тепер щодо стандартів. Розміри машиномісць зазвичай визначаються забудовником, проте є мінімально допустимі параметри: ширина - 2,5 м, довжина - 5,3 м. Отже, мінімальна площа паркомісця становить 13,25 кв. м.

Підземний паркінг повинен розміщуватися не далі ніж на 700 м від квартири, де проживає власник авто (відстань від місця проживання до місця зберігання). 10% паркомісць, згідно законодавства, мають бути відведені для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Компанія Greenville будує в Києві два житлові комплекси бізнес-класу - Greenville Park та Greenville на Печерську. В обох проектах багатоярусні підземні паркінги знаходяться в стилобатній частині та сплановані з урахуванням інклюзії. Дістатися паркінгу з квартири можна максимально швидко завдяки безшумним ліфтам Kone. Окрім, власне, машиномісць передбачені також гаражні бокси та станції швидкої підзарядки електромобілів (останніх на київських вулицях стає все більше). Щодобову безпеку автомобілів забезпечує охорона та система відеонагляду.

У житловому комплексі Greenville Park паркінг першої черги введено в експлуатацію влітку цього року.

У чому переваги?

Підземні паркінги мають цілу низку переваг. Розглянемо їх детальніше.

Безпека. Підземний паркінг - це гарантія безпеки вашого авто. Його не пошкодять сторонні, тварини, несприятливі погодні умови тощо. Система відеоспостереження та постійна охорона лише додають впевненості, що з машиною все буде гаразд.

Бомбосховище. Сотні авто за час війни постраждали від влучання ракет, БПЛА, касетних снарядів чи їх уламків, тому що були припарковані просто неба на дворі. Під час ракетних ударів підземний паркінг - оптимальне сховище від підступного ворога. На жаль, зараз це все ще актуально. При цьому, у безпеці перебуває як автомобіль, так і його власник.

Паркінг на будь-який сезон. Саме так, взимку не треба шукати стоянку. Як і протягом всього року. Машина за будь-яких примх природи буде в сухому, теплому та надійно захищеному місці.

Естетична складова та зручність для пішоходів. Погодьтесь, краще коли автомобілі перебувають у підземному паркінгу, ніж коли вони стоять на внутрішній території житлового комплексу або на узбіччі доріг. Тим самим, реалізується популярна сьогодні концепція “двір без машин”.

Вигідна інвестиція. Паркомісця або гаражні бокси стоять недешево - і це головний недолік. Проте це вдале капіталовкладення. У будь-якому разі, паркомісце можна вигідніше перепродати або здавати в оренду і мати прибуток.

Отже, підземний паркінг - це не лише безпека для авто та естетичний вигляд внутрішньої території житлового комплексу, але й вигідна інвестиція у квадратні метри.