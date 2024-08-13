Программа "єОселя" расширяется: три новых банка присоединились к программе ипотечного кредитования

К государственной программе ипотечного кредитования "єОселя" присоединились три новых банка. В программе уже 11 финансовых учреждений, предлагающих условия для получения ипотеки через приложение "Дія".

Как сообщает пресс-служба "Дії", МТБ Банк, ТАСКОМБАНК и BISBANK стали новыми участниками программы, увеличив общее количество банков-партнеров до 11.

Теперь украинцы могут оформить ипотеку в приложении "Дія" через 11 банков-партнеров, включая Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр.



Добавим, что с 30 января 2024 года по программе "єОселя" можно покупать частные дома и таунхаусы.

Отмечается, что размер жилья не должен превышать 62,5 кв. метра на одного человека, плюс 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи. Дом должен быть построен не более 3 лет назад. То есть, семья из трех человек может получить кредит на здание площадью до 104,5 кв.

В 2024 году уже выдано более 5266 кредитов на приобретение жилья

Как сообщалось, с начала 2024 года по программе льготной ипотеки кредитов "єОселя" выдано более 5266 кредитов на приобретение жилья на общую сумму 8,9 млрд грн. За неполные два года работы программы льготного кредитования "Еселя" было выдано более 11 тысяч кредитов на общую сумму, что превышает 17,6 миллиардов гривен.

Наибольшее количество кредитов по программе "еселя" банки выдают для Киева и Киевской области. На столичный регион приходится более 45% ссуд.

При этом более половины кредитов получили военные и силовики, а меньше всего – внутренне перемещенные лица и ученые.

В июне в Верховной Раде было предложено смягчить условия программы "еселя" для внутренне перемещенных лиц. в регионах с ограниченным количеством новостроек.

Предлагается снизить размер первого взноса с 20% до 15% и установить льготную кредитную ставку в 5% вместо 7%.

Также рассматривается возможность расширения программы для семей с детьми и разрешение ВПЛ покупать жилье независимо от его возраста при условии соответствия государственным строительным нормам.