Програма "єОселя" розширюється: три нові банки долучились до програми іпотечного кредитування

До державної програми іпотечного кредитування “єОселя” приєдналися три нові банки. Наразі у програмі вже 11 фінансових установ, що пропонують умови для отримання іпотеки через застосунок "Дія".

Як повідомляє пресслужба "Дії", МТБ Банк, ТАСКОМБАНК та BISBANK стали новими учасниками програми, збільшивши загальну кількість банків-партнерів до 11.

Тепер українці можуть оформити іпотеку в застосунку Дія через 11 банків-партнерів, включаючи Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.



Додамо, що з 30 січня 2024 року за програмою “єОселя” можна купувати приватні будинки і таунхауси.

Зазначається, що розмір житла має не перевищувати 62,5 кв. метра на одну людину, плюс 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї. Будинок має бути зведений не більш ніж 3 роки тому. Тобто, сім'я з трьох осіб може отримати кредит на будинок площею до 104,5 кв.

У 2024 році вже видано понад 5266 кредитів на придбання житла

Як повідомлялося, від початку 2024 року за програмою пільгової іпотеки кредитів "єОселя" видано понад 5266 кредитів на придбання житла на загальну суму 8,9 мільярда гривень. За неповні два роки роботи програми пільгового кредитування “єОселя” було видано понад 11 тисяч кредитів на загальну суму, що перевищує 17,6 мільярдів гривень.

Найбільшу кількість кредитів за програмою "єОселя" банки видають для Києва та Київської області. На столичний регіон припадає понад 45% позик.

При цьому більше половини кредитів отримали військові та силовики, а найменше – внутрішньо переміщені особи та науковці.

У червні у Верховній Раді було запропоновано пом'якшити умови програми "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб.Зокрема,пропонується переглянути вимоги щодо віку житла,оскільки поточне обмеження (не більше трьох років з моменту введення в експлуатацію) значно звужує вибір для переселенців,особливо у регіонах з обмеженою кількістю новобудов.

Пропонується зменшити розмір першого внеску з 20% до 15% та встановити пільгову кредитну ставку у 5% замість 7%.

Також розглядається можливість розширення програми для сімей з дітьми та дозвіл ВПО купувати житло незалежно від його віку за умови відповідності державним будівельним нормам.