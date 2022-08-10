Связанная с Корбаном компания застраивает набережную Днепра, несмотря на решение суда - блогер

ООО "ГК Истейт", связываемое с личностью Геннадия Корбана, застраивает участок на набережной в Днепре, несмотря на запрет суда, который отменил разрешение на строительство. Об этом написал на своей странице блогер и общественный деятель Назар Приходько, передает "Апостроф".

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"В последнее время люди говорят, что недавно лишенный гражданства Украины бизнесмен Геннадий Корбан не столько занят обороной Днепра, сколько "защитой своих активов в Украине". Одна из таких историй недавно получила огласку и получила оценку в суде. Так, еще в апреле 2021 года ООО "ГК Истейт", связываемое с личностью Геннадия Корбана, без проведения открытого земельного аукциона получило в аренду земельный участок в городе Днепр по Сичеславской набережной в районе дома 39 (кадастровый номер участка - 1210100000:03:328:0255)", пишет блогер.

Он отмечает, что компания начала строительство очередной многоэтажки на набережной, однако в дальнейшем постановлением Центрального апелляционного хозяйственного суда в Днепре от 4 августа по делу №904/7138/21 решение Днепропетровского городского совета, которыми Корбану передали этот довольно серьезный участок, было отменено.

По словам Приходько, несмотря на то, что решение суда вступило в законную силу, строительство продолжается и сейчас, так как во время военного положения действует мораторий на проведение проверок со стороны государственных органов по вопросам строительства и землепользования, и только Днепропетровский горсовет в лице мэра Бориса Филатова мог бы остановить незаконное строительство.

"По словам местных жителей, городские службы ждут пока многоэтажку построят и передадут землю повторно под фактическое размещение самовольно построенного дома. Также говорят, что если Корбан, будучи гражданином Украины и находясь на ее территории, смог организовать такую схему, то сейчас, когда он за пределами Украина и фактически находится вне зоны юрисдикции наших правоохранителей, ему вообще ничего не мешает закончить то, что началось в 2021 году", - пишет он.

Исходя из этого, отмечает Приходько, ни для Корбана, ни для связанного с ним ООО "ГК Истейт" закон и вступившее в силу решение суда не являются обязательными.

"Что же, учитывая эту информацию, мне интересна реакция всех сторон: как стражей порядка, так и самого Геннадия Корбана", - отметил блогер.