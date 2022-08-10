​Компанія, пов’язана з Корбаном, попри рішення суду забудовує набережну Дніпра - блогер

ТОВ "ГК Істейт", яке пов’язують із особою Геннадія Корбана, забудовує ділянку на набережній у Дніпрі попри заборону суду, який скасував дозволи на будівництво. Про це написав на своїй сторінці блогер та громадський діяч Назар Приходько, передає “Апостроф”.

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"Останнім часом люди кажуть, що нещодавно позбавлений громадянства України бізнесмен Геннадій Корбан не стільки зайнятий обороною Дніпра, скільки "захистом своїх активів в Україні". Одна з таких історій нещодавно набула розголосу та отримала оцінку в суді. Так, ще у квітні 2021 року ТОВ "ГК Істейт", яке пов’язують із особою Геннадія Корбана, без проведення відкритого земельного аукціону отримало в оренду земельну ділянку у місті Дніпро по Січеславській набережній у районі будинку 39 (кадастровий номер ділянки - 1210100000:03:328:0255)", - пише блогер.

Він зазначає, що компанія розпочалана будівництво чергової багатоповерхівки на набережній, однак в подальшому постановою Центрального апеляційного господарського суду в Дніпрі від 4 серпня у справі №904/7138/21 рішення Дніпропетровської міської ради, якими Корбану передали цю доволі серйозну ділянку, було скасовано.

За словами Приходька, незважаючи на те, що рішення суду набрало законної сили, будівництво продовжується і зараз, адже під час воєнного стану діє мораторій на проведення перевірок з боку державних органів з питань будівництва та землекористування, і тільки Дніпропетровська міська рада в особі мера Бориса Філатова могла б зупинити незаконне будівництво.

"За словами місцевих мешканців, міські служби чекають поки багатоповерхівку побудують та передадуть землю повторно під фактичне розміщення самочинно збудованого будинку. Також кажуть, що якщо Корбан ще будучи громадянином України та знаходячись на її території зміг організувати таку схему, то зараз, коли він поза межами України та фактично знаходиться поза зоною юрисдикції наших правоохоронців, йому взагалі нічого не заважає закінчити те, що розпочалося у 2021 році", - пише він.

Виходячи з цього, зазначає Приходько, ані для Корбана, ані для пов’язаного з ним ТОВ "ГК Істейт" закон та рішення суду, що набрало чинності, не є обов'язковими.

"Що ж, з огляду на цю інформацію, мені цікава реакція всіх сторін: як правоохоронців, так і самого Геннадія Корбана", - зазначив блогер.