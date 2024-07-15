Загородная недвижимость дешевеет в Украине на фоне аномально низкого спроса

Летом обычно цены на частные дома и коттеджи самые высокие по сравнению с другими временами года. В этом году все по-другому.

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Летом 2024 года начали падать цены на загородную недвижимость – частные дома, коттеджи, таунхаусы. Эксперты связывают проседание цен с аномальным падением спроса.

"У людей отсутствует видение четкого будущего. Украинцы боятся вкладывать средства во что-то стоимостное, не имея оснований под ногами. Когда нет экономического оптимизма, нет и инвестиционного потенциала. Был оптимизм в прошлом году - рынок недвижимости значительно оживился. В этом году в связи с ситуацией на фронте и новыми мобилизационными правилами превалирует пессимизм", - рассказал Delo.ua директор агентства недвижимости "Старгород" Александр Крикницкий.

По словам эксперта, единственное, что дает периодическое оживление на рынке – это государственные жилищные программы, которые распространились с недавних пор и на частные дома.

"Выделили средства по "єОселю", "єВідновлення", по жилищным постановлениям для военных - это дало всплеск рынку и месяц сделки есть. Перестали выделять деньги - рынок затих. Июнь-июль этого года - сухие месяцы: сделок нет. Очень редко когда с появится покупатель, у кого есть настоятельная потребность купить частный дом, но это не массовый характер", - подчеркнул риелтор.

Цены на частные дома в июне-июле 2024 года

Цены на загородную недвижимость с начала года вслед за спросом начали снижаться – за полгода падение составляет от 10 до 20%, отметил директор АН.

"Падение цен ощутимо особенно летом. Весна, лето - обычно период активной жатвы для купли-продажи частных домов. В этом году все иначе. Владельцы жилья не могут продать объекты по полгода", - уточнил он.

Если ситуация кардинально не изменится, к осени будет еще одна волна падения цен, прогнозирует Крикницкий.

По данным маркетплейса OLX, до сих пор по Украине наблюдался рост рынка продаж таунхаусов, коттеджей и частных домов. Существенно возросло и предложение на рынке.

"По состоянию на май 2022 года количество объявлений по Украине о продаже этих типов недвижимости составило 53,5 тыс., через год в 2023 – 80,6 тыс. объявлений, а в мае этого года количество предложений уже составляет 92 тысячи", - подчеркнула Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость.

Средняя стоимость таунхауса на платформе составляет 3,9 млн. грн. Высокая средняя цена в Днепропетровской и Львовской областях – 6,4 и 5 миллионов гривен соответственно. Частный дом в Украине в среднем стоит 3,1 млн грн, самая высокая средняя стоимость – в Киевской области (более 10 млн грн).

Средняя цена на коттеджи в целом по Украине – 5,8 млн грн, самые высокие показатели в Киевской (15,9 млн грн) и Одесской областях (11,3 млн грн).