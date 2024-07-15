Заміська нерухомість дешевшає в Україні на тлі аномально низького попиту

Влітку зазвичай ціни на приватні будинки та котеджі найвищі у порівнянні з іншими порами року. Цього року все інакше.

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Улітку 2024 року почали падати ціни на заміську нерухомість - приватні будинки, котеджі, таунхауси. Експерти пов'язують просідання цін з аномальним падінням попиту.

"У людей відсутнє бачення чіткого майбутнього. Українці бояться вкладати кошти у щось вартісне, не маючи підґрунтя під ногами. Коли немає економічного оптимізму, немає й інвестиційного потенціалу. Був оптимізм минулого року - ринок нерухомості значно пожвавився. Цього року у зв'язку з ситуацією на фронті та новими мобілізаційними правилами превалює песимізм", - зазначив у коментарі для Delo.ua директор агентства нерухомості "Старгород" Олександр Крикніцький.

За словами експерта, єдине, що дає періодичне пожвавлення на ринку - це державні житлові програми, які поширились віднедавна і на приватні будинки.

"Виділили кошти по "єОселі", "єВідновленню", по житлових постановах для військових - це дало всплеск ринку і місяць угоди є. Перестали виділяти гроші - ринок затих. Червень-липень цього року - сухі місяці: угод немає. Дуже рідко коли з'явиться покупець, у кого є нагальна потреба купити приватний будинок, але це не масовий характер", - наголосив рієлтор.

Ціни на приватні будинки у червні-липні 2024 року

Ціни на заміську нерухомість з початку року услід за попитом почали знижуватись - за півроку падіння складає від 10 до 20%, зазначив директор АН.

"Падіння цін відчутне особливо влітку. Весна, літо - зазвичай період активних жнив для купівлі-продажу приватних будинків. Цього року все інакше. Власники житла не можуть продати об'єкти по пів року", - уточнив він.

Якщо ситуація кардинально не зміниться, на осінь буде ще одна хвиля падіння цін, прогнозує Крикніцький.

За даними маркетплейсу OLX, досі по Україні спостерігалося зростання ринку продажу таунхаусів, котеджів та приватних будинків. Суттєво зросла і пропозиція на ринку.

"Станом на травень 2022 року кількість оголошень по Україні про продаж цих типів нерухомості становила 53,5 тис., через рік у 2023 – 80,6 тис. оголошень, а в травні цього року кількість пропозицій вже становить 92 тисячі", - наголосила Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість.

Середня вартість таунхаусу на платформі становить 3,9 млн грн. Найвища середня ціна у Дніпропетровській та Львівській областях – 6,4 та 5 мільйонів гривень відповідно. Приватний будинок в Україні в середньому коштує 3,1 млн грн, найвища середня вартість – у Київській області (понад 10 млн грн).

Середня ціна на котеджі загалом по Україні – 5,8 млн грн, найвищі показники у Київській (15,9 млн грн) та Одеській областях (11,3 млн грн).