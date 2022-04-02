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Компания АЛЛО из-за войны уволила более половины сотрудников
Из-за последствий полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину компания АЛЛО вынуждена была расстаться более чем с половиной своих сотрудников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил совладелец АЛЛО Дмитрий Деревицкий.
По его словам, остальные сотрудники компании в настоящее время работают сдельно в зависимости от отработанных часов.
Деревицкий отметил, что в компании надеются возобновить трудовые отношения с большинством коллег, как только бизнес это позволит.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Топ-менеджер подчеркнул, что на сегодняшний день часть магазинов сети АЛЛО разграблена, уничтожена снарядами.
Кроме этого, утерян контроль над активами на оккупированных территориях.
В то же время совладелец АЛЛО заявил, что компания старается помочь своим сотрудникам в кризисной ситуации.
В частности, кроме сдельной оплаты, по итогам марта АЛЛО решила выплачивать материальную помощь 3,5 тысячи сотрудников по всей Украине.
Общая сумма такой помощи составляет 25 млн грн.
АЛЛО – украинская группа компаний, в которую входят сеть магазинов мобильной связи, маркетплейс и дистрибуция электроники. Офис компании находится в Днепре.