Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Ритейл
Дата публикации

Компания АЛЛО из-за войны уволила более половины сотрудников

Компания АЛЛО из-за войны уволила более половины сотрудников

Из-за последствий полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину компания АЛЛО вынуждена была расстаться более чем с половиной своих сотрудников.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом на своей странице в Facebook сообщил совладелец АЛЛО Дмитрий Деревицкий.

По его словам, остальные сотрудники компании в настоящее время работают сдельно в зависимости от отработанных часов.

Деревицкий отметил, что в компании надеются возобновить трудовые отношения с большинством коллег, как только бизнес это позволит.

Топ-менеджер подчеркнул, что на сегодняшний день часть магазинов сети АЛЛО разграблена, уничтожена снарядами.

Кроме этого, утерян контроль над активами на оккупированных территориях.

В то же время совладелец АЛЛО заявил, что компания старается помочь своим сотрудникам в кризисной ситуации.

В частности, кроме сдельной оплаты, по итогам марта АЛЛО решила выплачивать материальную помощь 3,5 тысячи сотрудников по всей Украине.

Общая сумма такой помощи составляет 25 млн грн.

АЛЛО – украинская группа компаний, в которую входят сеть магазинов мобильной связи, маркетплейс и дистрибуция электроники. Офис компании находится в Днепре.

Автор:
Дмитрий Нарожный