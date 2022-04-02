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Компанія АЛЛО через війну звільнила більше половини співробітників
Через наслідки повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну компанія АЛЛО змушена була звільнити більш ніж половину своїх співробітників.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив співвласник АЛЛО Дмитро Деревицький.
За його словами, решта співробітників компанії в даний час працюють відрядно залежно від відпрацьованих годин.
Деревицький зазначив, що у компанії сподіваються відновити трудові відносини з більшістю колег, як тільки бізнес це дозволить.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Топ-менеджер наголосив, що на сьогоднішній день частина магазинів мережі АЛЛО розграбована, знищена снарядами.
Крім цього, втрачено контроль над активами на окупованих територіях.
У той же час співвласник АЛЛО заявив, що компанія намагається допомогти своїм співробітникам у кризовій ситуації.
Зокрема, окрім відрядної оплати, за підсумками березня АЛЛО вирішила виплачувати матеріальну допомогу 3,5 тисячі працівників по всій Україні.
Загальна сума такої допомоги становить 25 млн грн.
АЛЛО – українська група компаній, до якої входять мережа магазинів мобільного зв'язку, маркетплейс та дистрибуція електроніки. Офіс компанії знаходиться у Дніпрі.