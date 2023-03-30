Nokian Tyres покинула российский рынок

Проработавшая на российском рынке 17 лет шинная компания Nokian Tyres объявила об окончательном выходе из РФ. На официальном сайте компании также появилась заглушка с уведомлением, что Nokian Tyres прекратила свою деятельность в России.

Завод компании, расположенный в Ленинградской области и выпускавший шины с 2005 года, несколько дней назад был продан "Татнефти" за 285 миллионов евро. Это было одно из крупнейших шинных предприятий в мире, сообщает информационно-аналитическая группа AutoСonsulting.

В год на заводе могли включать до 17 миллионов шин. Приблизительно 60% продукции с российского завода к весне прошлого года уходило на экспорт.

Шенные центры, принадлежавшие Nokian, совершили ребрендинг. Так, сеть Vianor теперь называется Ivanor.

О том, что Nokian намерена уйти с российского рынка, стало известно в июне прошлого года. Тогда же был назван и покупатель российских активов компании. Первоначально "Татнефть" должна была заплатить 400 миллионов евро, однако в результате переговоров заплатила 285 миллионов евро.

Nokian построит завод в Румынии, компенсирующий потерю российских активов. Выход из России существенно отразится на финансовых результатах Nokian Tyres, поэтому компания пытается заказать производство шин на других предприятиях, чтобы удержать позиции на рынках.

Напомним, французская сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin, являющаяся одним из крупнейших европейских ритейлеров отделочных материалов, объявила о намерении продать все свои магазины в РФ.

