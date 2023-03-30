- Категорія
- Рітейл
- Дата публікації
-
Nokian Tyres остаточно покинула російський ринок
Шинна компанія Nokian Tyres, що пропрацювала на російському ринку 17 років, оголосила про остаточний вихід з країни. На офіційному сайті компанії також з'явилася заглушка з повідомленням, що Nokian Tyres припинила свою діяльність в Росії.
Завод компанії, який розташований у Ленінградській області і випускав шини з 2005 року, кілька днів тому було продано "Татнафті" за 285 мільйонів євро. Це був один із найбільших шинних підприємств у світі, повідомляє інформаційно-аналітична група АutoСonsulting.
За рік на заводі могли втглтовляти до 17 мільйонів шин. Приблизно 60% продукції з російського заводу до весни минулого року йшла на експорт.
Шінні центри, які належали Nokian, зробили ребрендинг. Так, мережа Vianor тепер має назву Ivanor.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Про те, що Nokian має намір піти з російського ринку, стало відомо у червні минулого року. Тоді ж було названо і покупця російських активів компанії. Спочатку "Татнафта" повинна була заплатити 400 мільйонів євро, однак у результаті переговорів заплатила 285 мільйонів євро.
Nokian побудує завод у Румунії, який компенсує втрату російських активів. Вихід з Росії суттєво вплине на фінансові результати Nokian Tyres, тому компанія намагається замовити виробництво шин на інших підприємствах, щоб втримати позиції на ринках.
Нагадаємо, французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin, що є одним з найбільших європейських рітейлерів оздоблювальних матеріалів, оголосила про намір продати всі свої магазини в РФ.