Nokian Tyres остаточно покинула російський ринок

Шинна компанія Nokian Tyres, що пропрацювала на російському ринку 17 років, оголосила про остаточний вихід з країни. На офіційному сайті компанії також з'явилася заглушка з повідомленням, що Nokian Tyres припинила свою діяльність в Росії.

Завод компанії, який розташований у Ленінградській області і випускав шини з 2005 року, кілька днів тому було продано "Татнафті" за 285 мільйонів євро. Це був один із найбільших шинних підприємств у світі, повідомляє інформаційно-аналітична група АutoСonsulting.

За рік на заводі могли втглтовляти до 17 мільйонів шин. Приблизно 60% продукції з російського заводу до весни минулого року йшла на експорт.

Шінні центри, які належали Nokian, зробили ребрендинг. Так, мережа Vianor тепер має назву Ivanor.

Про те, що Nokian має намір піти з російського ринку, стало відомо у червні минулого року. Тоді ж було названо і покупця російських активів компанії. Спочатку "Татнафта" повинна була заплатити 400 мільйонів євро, однак у результаті переговорів заплатила 285 мільйонів євро.

Nokian побудує завод у Румунії, який компенсує втрату російських активів. Вихід з Росії суттєво вплине на фінансові результати Nokian Tyres, тому компанія намагається замовити виробництво шин на інших підприємствах, щоб втримати позиції на ринках.

Нагадаємо, французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin, що є одним з найбільших європейських рітейлерів оздоблювальних матеріалів, оголосила про намір продати всі свої магазини в РФ.