С начала войны остаются закрытыми 9,3% торговых точек по всей Украине, - исследование

По данным Ассоциации ритейлеров Украины, торговая отрасль возобновила работу почти на 100%.

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Об этом свидетельствуют данные исследования Ассоциации ритейлеров Украины относительно количества действующих и закрытых в результате войны магазинов, которое ежемесячно проводится среди более 90 компаний-членов ассоциации.

Так, за последние три месяца этот показатель уменьшился почти на 3%, по сравнению с мартом, когда в связи с полномасштабным вторжением закрылась почти треть торговых точек – на 20,1%.

Результаты последнего опроса, проведенного 20 ноября 2022 года, свидетельствуют, что сейчас работает 14 892 торговых точек, или 90,7% от довоенного периода, когда общее количество торговых объектов ритейла составляло 16 415.

Соответственно, в настоящее время закрытых объектов – 9,3%. Это на 3% меньше трех месяцев назад, но по сравнению с мартом, когда не работала почти треть торговых точек (29%), динамика восстановления составила +20,1%.

Положительный тренд по восстановлению начался уже с апреля 2022 года и продолжается до сих пор, хотя сейчас этот процесс происходит гораздо медленнее.

За 9 месяцев войны почти до довоенного уровня возобновилась работа аптечного ритейла (сейчас работает 99% торговых точек), продуктового ритейла (работают 92,9% объектов торговли) и сетей АЗК (работает 92,9% торговых точек опрашиваемых компаний).

На конец ноября 2022 года наименее восстановленными сферами являются торговля ювелирными изделиями (работает 69% торговых точек от довоенного уровня), торговля бытовой техникой и электроникой (83% действующих торговых точек) и строительными материалами (открыто 83% магазинов).

Напомним, что ранее в интервью Delo.ua Country Manager JYSK в Украине Евгений Иваница рассказал о спросе и ценах на товары для дома, покупательной способности украинцев во время войны и поддержке отечественного производителя