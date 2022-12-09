Від початку війни залишаються закритими лише 9,3% торговельних точок по всій Україні, - дослідження

За даними Асоціації рітейлерів України, торговельна галузь відновила роботу майже на 100%.

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Про це свідчать дані дослідження Асоціації рітейлерів України щодо кількості діючих та закритих внаслідок війни магазинів, яке щомісячно проводиться серед більше ніж 90 компаній-членів асоціації.

Так, за останні три місяці цей показник зменшився майже на 3%, а у порівнянні з березнем, коли у зв’язку з повномасштабним вторгненням закрилась майже третина торговельних точок, – на 20,1%.

Результати останнього опитування, проведеного 20 листопада 2022 року, свідчать, що зараз працює 14 892 торговельних точок, або 90,7% від довоєнного періоду, коли загальна кількість торговельних об’єктів рітейлу складала 16 415.

Відповідно, наразі закритих об’єктів – 9,3%. Це на 3% менше, ніж три місяці тому, але порівняно із березнем, коли не працювала майже третина торгових точок (29%), динаміка відновлення склала +20,1%.

Позитивний тренд на відновлення почався вже з квітня 2022 року і продовжується дотепер, хоча зараз цей процес відбувається значно повільніше.

За 9 місяців війни майже до довоєнного рівня відновилась робота аптечного рітейлу (наразі працює 99% торговельних точок), продуктового рітейлу (працюють 92,9% об’єктів торгівлі) та мереж АЗК (працює 92,9% торговельних точок опитуваних компаній).

На кінець листопада 2022 року найменш відновленими сферами є торгівля ювелірними виробами (працює 69% торговельних точок від довоєнного рівня), торгівля побутовою технікою та електронікою (83% діючих торговельних точок) та будівельними матеріалами (відкрито 83% магазинів).

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