СТМ как драйвер развития украинских производителей: вызовы и возможности

Собственные торговые марки (СТМ) для современного ритейла – мощный инструмент укрепления лояльности клиентов из-за эксклюзивного, качественного предложения по доступной цене. Доля товаров СТМ в продажах многих крупных сетей в Украине растет. К примеру, у EVA она сейчас составляет почти 38% в натуральном измерении. Это прямое свидетельство того, что покупатель готов доверять таким товарам, если они демонстрируют стабильное качество.

Выбор поставщика для каждой единицы СТМ – одно из самых ответственных решений, которое предполагает длительный процесс аудита, потребительских и лабораторных тестирований, а также согласование коммерческих и логистических условий.

В портфеле EVA сегодня 66 собственных марок – от декоративной косметики до товаров для дома. Этот ассортимент создают как украинские, так и зарубежные партнеры, выбираемые на тендерной основе. Диверсификация партнерской базы позволяет эффективно управлять рисками, обеспечивая стабильные поставки даже в сложных условиях.

В настоящее время около 40% портфеля СТМ EVA составляют товарные позиции национального производства. При этом количество украинских производителей в портфеле – около двух третей.

Отечественные производители, сформировавшие конкурентное качественное предложение, обладают существенным логистическим преимуществом. Однако часто украинские предприятия уступают иностранным в уровне прозрачности процессов и ответственности за конечный результат на протяжении всего цикла производства. Случаются ситуации, когда после получения необходимых сертификатов, в частности GMP (надлежащей производственной практики), производители перестают строго соблюдать эти стандарты. Такие случаи отрицательно сказываются на продукции и, соответственно, потребительской лояльности, которую теряет в первую очередь бизнес, являющийся владельцем бренда СТМ.

Украинским партнерам проще работать с эконом-сегментом, однако создание более сложных инновационных продуктов требует развитой базы исследований и разработок (R&D). Именно этот фактор является основным ограничением и для замены иностранного производителя на украинский. Когда мы говорим о собственных марках, уже заслуживших успех и узнаваемость, изменение должно произойти «бесшовно». Потребитель не должен почувствовать никаких отличий, иначе можно потерять лояльную аудиторию.

Впрочем, в последние годы уровень конкуренции со стороны украинских производителей значительно вырос. И не в последнюю очередь благодаря сотрудничеству с такими партнерами, как EVA. Наш опыт позволяет распространять лучшие глобальные практики сотрудничества на отечественные предприятия и наоборот. При этом важно, чтобы компании были открыты к изменениям, прозрачности процессов и соблюдению высоких стандартов.

Что касается работы с международными партнерами, то здесь возникают другие вызовы, такие как культурные отличия, разная скорость бизнес-процессов. Это нормальные нюансы работы на глобальном рынке, требующие высокой гибкости и адаптивности обеих сторон. Кроме того, сейчас для иностранных производителей Украина может быть рисковым партнером. Но благодаря своей репутации, длительной истории сотрудничества и многочисленным контрактам даже в сложные военные времена EVA имеет возможность расширять портфель международных поставщиков.

Требования к партнерам, которые мы выдвигаем, могут быть более жесткими, чем те, к которым привыкли отдельные производители. Мы не покупаем готовые товары из каталога, а ставим четкие задачи по разработке уникальных продуктов. У нас есть собственная лаборатория, команда производственных менеджеров и аудиторов, которые углубляются в процессы гораздо больше, чем обычно делают ритейлеры. Но наша принципиальность обеспечивает успех обеих сторон, ведь в конечном счете потребитель голосует гривной за качество. У того товара, который не соответствует его ожиданиям, не будет шансов в долгосрочной перспективе.

Мы ценим партнеров, готовых вкладываться в R&D, повышать стандарты качества и быть прозрачными в своих процессах. Идеальный партнер – это предприятие, которое все равно ответственно относится к производству как собственных брендов, так и товаров под маркой ритейлера.

Сегодня у украинского потребителя есть положительное отношение к товарам национального производства. Но этого недостаточно для победы в конкурентной борьбе. Чтобы удержать позиции в корзине покупателя и расширять сотрудничество с бизнесом, развивающим СТМ, украинские производители должны активно работать над своими конкурентными преимуществами, быть гибкими и инновационными. Только так они станут победителями в новой реальности украинского, а в перспективе возможно еще и мирового ритейла.