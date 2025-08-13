ВТМ як драйвер розвитку українських виробників: виклики та можливості

Власні торгові марки (ВТМ) для сучасного ритейлу – потужний інструмент зміцнення лояльності клієнтів через ексклюзивну, якісну пропозицію за доступною ціною. Частка товарів ВТМ у продажах багатьох великих мереж в Україні зростає. Наприклад, у EVA вона зараз становить майже 38% в натуральному вимірі. Це є прямим свідченням того, що покупець готовий довіряти таким товарам, якщо вони демонструють стабільну якість.

Вибір постачальника для кожної одиниці ВТМ – одне з найвідповідальніших рішень, яке передбачає тривалий процес аудиту, споживчих і лабораторних тестувань, а також узгодження комерційних і логістичних умов.

У портфелі EVA сьогодні 66 власних марок – від декоративної косметики до товарів для дому. Цей асортимент створюють як українські, так і закордонні партнери, яких компанія обирає на тендерній основі. Диверсифікація партнерської бази дозволяє ефективно управляти ризиками, забезпечуючи стабільні поставки навіть у складних умовах.

Наразі близько 40% портфеля ВТМ EVA складають товарні позиції національного виробництва. При цьому кількість українських виробників у портфелі – біля двох третин.

Вітчизняні виробники, що сформували конкурентну якісну пропозицію, мають суттєву логістичну перевагу. Та часто українські підприємства поступаються іноземним у рівні прозорості процесів і відповідальності за кінцевий результат протягом усього циклу виробництва. Трапляються ситуації, коли після отримання необхідних сертифікатів, зокрема GMP (належної виробничої практики), виробники перестають суворо дотримуватись цих стандартів. Такі випадки негативно позначаються на продукції і, відповідно, на споживацькій лояльності, яку втрачає в першу чергу бізнес, що є власником бренду ВТМ.

Українським партнерам простіше працювати з економ-сегментом, однак створення складніших інноваційних продуктів потребує розвиненої бази досліджень та розробок (R&D). Саме цей фактор є основним обмеженням і для заміни іноземного виробника українським. Коли ми говоримо про власні марки, що вже заслужили успіх та впізнаваність, зміна має відбутись «безшовно». Споживач не має відчути жодних відмінностей, інакше можна втратити лояльну аудиторію.

Втім, за останні роки рівень конкуренції з боку українських виробників значно зріс. І не в останню чергу завдяки співпраці з такими партнерами, як EVA. Наша досвід дозволяє поширювати кращі глобальні практики співпраці на вітчизняні підприємства і навпаки. При цьому важливо, щоб компанії були відкриті до змін, прозорості процесів та дотримання високих стандартів.

Що стосується роботи з міжнародними партнерами, то тут виникають інші виклики, такі як культурні відмінності, різна швидкість бізнес-процесів. Це нормальні нюанси роботи на глобальному ринку, що вимагають високої гнучкості та адаптивності від обох сторін. Крім того, зараз для закордонних виробників Україна може бути ризиковим партнером. Та завдяки своїй репутації, тривалій історії співпраці й численним наявним контрактам навіть у складні воєнні часи EVA має змогу розширювати портфель міжнародних постачальників.

Вимоги до партнерів, які ми висуваємо, можуть бути дещо жорсткішими, ніж ті, до яких звикли окремі виробники. Ми не купуємо готові товари з каталогу, а ставимо чіткі завдання для розробки унікальних продуктів. У нас є власна лабораторія, команда виробничих менеджерів та аудиторів, які заглиблюються у процеси значно більше, ніж це зазвичай роблять ритейлери. Але наша принциповість забезпечує успіх обох сторін, адже в кінцевому результаті споживач голосує гривнею за якість. Той товар, який не відповідає його очікуванням, не матиме шансів у довгостроковій перспективі.

Тож ми цінуємо партнерів, готових вкладатися в R&D, підвищувати стандарти якості й бути прозорими у своїх процесах. Ідеальний партнер – це підприємство, яке однаково відповідально ставиться до виробництва як власних брендів, так і товарів під маркою ритейлера.

Сьогодні в українського споживача є позитивне ставлення до товарів національного виробництва. Але цього недостатньо для перемоги у конкурентній боротьбі. Щоб утримати позиції в кошику покупця та розширювати співпрацю з бізнесами, що розвивають ВТМ, українські виробники повинні активно працювати над своїми конкурентними перевагами, бути гнучкими й інноваційними. Тільки так вони стануть переможцями у новій реальності українського, а в перспективі, можливо, ще й світового ритейлу.