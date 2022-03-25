За месяц войны в Украине ритейл потерял почти 30% своих торговых точек

В период с начала полномасштабной войны по конец марта в Украине по разным причинам закрылось 29% всех торговых точек. Об этом свидетельствуют данные опроса владельцев и CEO предприятий по всей Украине, передает издание RUA.

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По предварительным оценкам, предприниматели были вынуждены закрыть 3973 торговых объекта в разных регионах страны. Больше всего военные действия нанесли ущерб ювелирному сегменту.

За месяц прекратили работу 85% (1119 ед.) объектов этой отрасли. В стране продолжили работать только около 200 ювелирных магазинов.

После карантина, вызванного пандемией коронавируса, начало войны стало еще одним ударом по индустрии развлечений. Из 46 развлекательных центров и кинотеатров в настоящее время закрыто 40, или 87%.

В стране упали продажи одежды, обуви и аксессуаров. Реализаторы этих товаров закрыли 72% магазинов, или 368 точек из 510. Больше половины ритейла бытовой и цифровой техники тоже не работает, около 30% магазинов потеряли представители непродовольственного ритейла.

Несмотря на то, что спрос на медикаменты вырос после начала активных боевых действий в стране, 625 аптек закрылись — 16% отрасли.

Многие сети оптимизируют свою работу, закрывая некоторые магазины в больших городах. Таким образом они формируют опорные точки. Например, сеть супермаркетов "Сільпо" временно остановила работу некоторых магазинов в Киеве и Киевской, Житомирской и Черниговской областях.