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Бизнес
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"Сільпо" приостановит работу некоторых супермаркетов в Киеве и трех областях

"Сільпо" приостановит работу некоторых супермаркетов в Киеве и трех областях
Фото: Delo.ua

В компании сообщили, что будут перестраивать логистические маршруты, после чего возобновят работу магазинов. 

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Сеть супермаркетов "Сільпо" временно останавливает работу некоторых магазинов в Киеве и Киевской, Житомирской и Черниговской областях. Об этом говорится в сообщении на сайте "Сільпо".

Такое решение компания приняла из-за перестройки логистических маршрутов. 

"В связи с военными действиями мы перестраиваем наши логистические маршруты и налаживаем поставки. Как только сможем полноценно обеспечивать поставки, мы сразу откроем магазины", - говорится в сообщении.

Ознакомиться со списком временно закрытых магазинов можно на сайте "Сільпо".

Напомним, что Leroy Merlin отключила украинский офис от корпоративной связи после того, как отказалась уйти с российского рынка.