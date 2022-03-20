"Сільпо" призупинить роботу деяких супермаркетів у Києві та трьох областях

У компанії повідомили, що перебудовуватимуть логістичні маршрути, після чого відновлять роботу магазинів.

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Мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово зупиняє роботу деяких магазинів у Києві та Київській, Житомирській та Чернігівській областях. Про це йдеться у повідомленні на сайті "Сільпо".

Таке рішення компанія ухвалила через розбудову логістичних маршрутів.

"У зв'язку з військовими діями ми розбудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо поставки. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки, ми одразу відкриємо магазини", - йдеться у повідомленні.

Ознайомитись зі списком тимчасово закритих магазинів можна на сайті "Сільпо".

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