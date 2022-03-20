В Україні розпочала роботу Національна платформа продовольчої безпеки: що це означає

Через платформу бізнес та військові адміністрації можуть формувати свої потреби у забезпеченні харчовими та іншими критично необхідними продуктами.

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На базі Держпродслужби створено Національну платформу продовольчої безпеки для об'єднання зусиль військових адміністрацій, виробників харчових продуктів, торгових мереж, міжнародних організацій для розвитку української економіки в умовах війни та забезпечення харчовими продуктами та товарами першої необхідності мешканців країни, учасників Збройних сил України та територіальної оборони. Про це повідомили у Держспоживслужбі.

На платформі кожен учасник має можливість:

Визначити потреби конкретної військової адміністрації та забезпечити цільове формування та потрапляння гуманітарної допомоги. Знайти покупця для комерційного товару.

Знайти та замовити необхідні для виробництва інгредієнти у діючих виробництв та експортерів.

Залишити власну потребу/замовлення у продуктах на гуманітарній та комерційній основі.



На платформі продовольчої безпеки буде видно оперативну інформацію про стан забезпечення продовольством та іншими продуктами першої необхідності населення України у розрізі територіальних одиниць та областей, а також постійно оновлюватимуться актуальні дані щодо існуючих потреб та пропозицій.

Також буде проводитись аналіз дефіцитних позицій, на підставі яких приймаються рішення щодо імпорту необхідної продукції чи сировини чи відкриття такого виробництва в Україну.

Платформа складається з двох частин: із різними рівнями доступу, закритою dpss.creatio.com, що стосується закупівель державного значення, а також відкритої ProdUkraine.org ― для співпраці торгових мереж та постачальників у різних регіонах України. Тут виробники можуть розмістити пропозицію своїх товарів або відгукнутися на існуюче та домовитися про укладення договору.

Оголошення можна розмістити про будь-які товари широкого вжитку.

На сьогоднішній день важливими є продукти соціальної групи та промислові товари першої необхідності. Це продукти харчування (яйця, молочні продукти, м'ясо, риба), напої, дитячі товари, товари для дому та господарські товари.

До платформи вже приєдналися понад 500 учасників з-поміж військових адміністрацій, місцевих органів влади, волонтерських організацій, агрофірм, виробників харчової продукції, роздрібні та оптові мережі.

Реєстрація та використання функціоналу платформи безплатно.

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