В окупованому Луганську мешканцям дозволили розплачуватися українською гривнею

Місцеві жителі окупованого Луганська зранку у магазинах побачили ціни на товар в українській гривні та змогли нею розплатитися. Про це місцеві жителі розповіли Delo.ua.

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В окупованому Луганську місцевим мешканцям дозволили розплачуватися українською гривнею. Про це мешканка міста розповіла Delo.ua. Також відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті так званої республіки.

Так, з 17 березня окупантами було ухвалено рішення врегулювати використання української гривні на території "ЛНР" за винятком монет. Таким чином, всі суб'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності, що здійснюють свою діяльність на території "ЛНР", включаючи підприємства житлово-комунального господарства, поряд з російським рублем повинні приймати готівкову українську гривню.

Курс встановлено у розмірі 2,5 російських рублів за 1 українську гривню. Також при визначенні ціни за товар, продукти чи послуги здійснювати округлення до цілих одиниць у більшу сторону.

Наступного дня після цього рішення місцеві жителі при купівлі продуктів у магазинах та супермаркетах побачили цінники з вартістю товару в українській валюті та російському рублі.

Ковбасні вироби фірми "Луганські делікатеси", що виготовляються в окупованому Луганську. Фото: Delo.ua

"Я тільки вчора побачила цю постанову, а сьогодні пішла в магазин і побачила, що вже скрізь замінили цінники. Оперативно вони", — розповіла мешканка міста.

Ковбасні вироби фірми "Луганські делікатеси", що виготовляються в окупованому Луганську. Фото: Delo.ua

Після окупації у 2014 році у Луганську працювала мультивалютна система оплати, але гривню швидко вивели з обігу. Пізніше ті, хто мав гривню на руках, могли поміняти її в обмінниках, але не розплачуватися в магазинах і за комунальні послуги.

"Я не знаю, з чим пов'язано це рішення, але до цього дня гривня не ходила. У 2014 році вони запроваджували мультивалютну систему оплати за товари та послуги, але це швидко припинилося. За останні більш ніж 5 років я взагалі забула, як в окупації можна розплачуватись гривнею. По телевізору розповідають, що в Україні вороги, але українською валютою користуються", — додала вона.

Цінники замінили наступного дня після рішення. Фото: Delo.ua

Мешканка додала, що приблизно за тиждень до цього рішення у місті закрили усі обмінники валют. Ніде не можна було обміняти валюту, крім місцевого банку.

Нагадаємо, що 24 лютого о 5 годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.