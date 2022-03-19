В оккупированном Луганске жителям разрешили расплачиваться украинской гривней

Жители оккупированного Луганска с утра в магазинах увидели цены на товар в украинской гривне и смогли ею расплатиться. Об этом местные жители рассказали Delo.ua.

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В оккупированном Луганске местным жителям разрешили расплачиваться украинской гривней. Об этом жительница города рассказала Delo.ua. Также соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте так называемой республики.

Так, с 17 марта оккупантами было принято решение урегулировать использование украинской гривны на территории "ЛНР" за исключением монет. Таким образом, все субъекты хозяйственной деятельности независимо от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории "ЛНР", включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, наряду с российским рублем должны принимать наличную украинскую гривню.

Курс установлен в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну. Также при определении цены за товар, продукты или услуги, осуществлять округление до целых единиц в большую сторону.

На следующий день после данного решения местные жители при покупке продуктов в магазинах и супермаркетах увидели ценники со стоимостью товара в украинской валюте и российском рубле.

Колбасные изделия фирмы "Луганские деликатесы", которые производят в оккупированном Луганске. Фото: Delo.ua

"Я только вчера увидела это постановление, а сегодня пошла в магазин и увидела, что уже везде заменили ценники. Оперативно они", — рассказала жительница города.

Колбасные изделия фирмы "Луганские деликатесы", которые производят в оккупированном Луганске. Фото: Delo.ua

После оккупации в 2014 году в Луганске работала мультивалютная система оплаты, но гривню быстро вывели из оборота. Позже те, кто имел гривню на руках, могли поменять ее в обменниках, но не расплачиваться в магазинах и за коммунальные услуги.

"Я не знаю, с чем связано это решение, но до этого дня гривня не ходила. В 2014 году они вводили мультивалютную систему оплаты за товары и услуги, но это быстро прекратилось. За последние более чем 5 лет я вообще забыла, как в оккупации можно расплачиваться гривней. По телевизору рассказывают, что в Украине враги, но украинской валютой пользуются", — добавила она.

Ценники заменили на следующий день после решения. Фото: Delo.ua

Жительница добавила, что примерно за неделю до этого решения в городе закрыли все обменники валют. Нигде нельзя было поменять валюту, кроме местного банка.

Напомним, что 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.