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В Украине начала работу Национальная платформа продовольственной безопасности: что это значит
Через платформу бизнес и военные администрации могут формировать свои потребности в обеспечении пищевыми и другими критически необходимыми продуктами.
На базе Госпродслужбы создана Национальная платформа продовольственной безопасности для объединения усилия военных администраций, производителей пищевых продуктов, торговых сетей, международных организаций для развития украинской экономики в условиях войны и обеспечения пищевыми продуктами и товарами первой необходимости жителей страны, участников Вооруженных сил Украины и территориальной обороны. Об этом сообщили в Госпотребслужбе.
На платформе каждый участник имеет возможность:
- Определить потребности конкретной военной администрации и обеспечить целевое формирование и попадание гуманитарной помощи.
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Найти покупателя для собственного коммерческого товара.
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Найти и заказать необходимые для производства ингредиенты у действующих производств и экспортеров.
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Оставить собственную потребность/заказ в продуктах на гуманитарной и коммерческой основе.
На платформе продовольственной безопасности будет видна оперативная информация о состоянии обеспечения продовольствием и другими продуктами первой необходимости населения Украины в разрезе территориальных единиц и областей, а также постоянно будут обновляться актуальные данные по существующим потребностям и предложениям.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также будет проводиться анализ дефицитных позиций, на основании которых принимаются решения относительно импорта необходимой продукции или сырья или открытия такого производства в Украину.
Платформа состоит из двух частей: с разными уровнями доступа, закрытой dpss.creatio.com, что касается закупок государственного значения, а также открытой ProdUkraine.org ― для сотрудничества торговых сетей и поставщиков в разных регионах Украины. Здесь производители могут разместить предложение своих товаров или откликнуться на существующее и договориться о заключении договора.
Объявление можно разместить о любых товарах широкого потребления.
На сегодняшний день важны продукты социальной группы и промышленные товары первой необходимости. Это продукты питания (яйца, молочные продукты, мясо, рыба), напитки, детские товары, товары для дома и хозяйственные товары.
К платформе уже присоединились более 500 участников из числа военных администраций, местных органов власти, волонтерских организаций, агрофирм, производителей пищевой продукции, розничные и оптовые сети.
Регистрация и использование функционала платформы бесплатно.
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