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Рітейл
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За місяць війни в Україні рітейл втратив майже 30% своїх торгових точок.

За місяць війни в Україні рітейл втратив майже 30% своїх торгових точок.
ТРЦ "Ретровіль" у Києві після бомбардування. Фото: пресслужба ДСНС

У період з початку повномасштабної війни до кінця березня в Україні з різних причин закрилося 29% усіх торгових точок. Про це свідчать дані опитування власників та CEO підприємств по всій Україні, передає видання RUA.

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За попередніми оцінками, підприємці змушені були закрити 3973 торгових об'єктів у різних регіонах країни. Найбільше військові дії завдали шкоди ювелірному сегменту.

За місяць припинили роботу 85% (1119 од.) об'єктів цієї галузі. У країні продовжили працювати лише близько 200 ювелірних магазинів.

Після карантину, викликаного пандемією коронавірусу, початок війни став ще одним ударом по індустрії розваг. З 46 розважальних центрів та кінотеатрів нині закрито 40 або 87%.

У країні впали продажі одягу, взуття та аксесуарів. Реалізатори цих товарів закрили 72% магазинів, або 368 точок із 510. Більше половини рітейлу побутової та цифрової техніки теж не працює, близько 30% магазинів втратили представники непродовольчого рітейлу.

Незважаючи на те, що попит на медикаменти зріс після початку активних бойових дій у країні, 625 аптек закрилися – 16% галузі.

Багато мереж оптимізують свою роботу, закриваючи деякі магазини у великих містах. Таким чином, вони формують опорні точки. Наприклад, мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово зупинила роботу деяких магазинів у Києві та Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Автор:
Віта Молодан