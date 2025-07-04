7 реальных причин, почему компании не могут закрыть вакансии

Для восстановления страны нужно 4,5 млн рабочих рук, говорит Министерство экономики. И это правда, которую нельзя игнорировать. Но это единственная причина, почему ваши вакансии не закрываются? Давайте разберемся в реальных причинах.

Когда компания месяцами не может закрыть вакансию, дело не в том, что "люди плохие или их нет", а в том, что что-то в вашем процессе не работает. И давайте честно разберемся, что именно:

1. Прочитаем объявления о поиске сотрудников

"Молодая динамичная компания ищет….", "У нас в офисе есть кофе и печенье", или еще "Мы объявляем конкурс на должность… Требуется 10 лет опыта, 2 диплома, знание 2-х иностранных языков. Предлагаем офис с компьютером".

Если ваше объявление выглядит шаблонно, типично и не рассказывает ни о компании, ни о самой работе, кто захочет у вас работать?

Добавьте особенности, но не переборщите с креативом. Достаточно честно написать, какая работа ждет человека, и почему вы работаете в этой области. Разместите фото офиса и коллектива, опишите корпоративную культуру, поделитесь вашими ценностями, которые собрали эту команду. Будьте теми, кто готов изменять мир. Даже если вы просто предоставляете услуги перевозки, или продаете стройматериалы.

2. Критически посмотрите на ваши требования: необходимо ли вашему бухгалтеру 7 лет опыта, а администратору салона красоты знание немецкого языка?

Каждое требование сокращает количество возможных кандидатов. Многие годы нас учили рисовать "портрет идеального кандидата", которого не существует. Посмотрите критически, все требования жизненно необходимы? Можно ли сократить их список и привлекать людей, которые отвечают вашим ожиданиям на 60%? А на 40%? Не каждая должность требует брать такого профессионала, который "сможет вам сказать, как нужно работать", потому что это иногда только мешает.

3. Рассматриваете резюме кандидатов до 40 лет, без детей и "бытовых проблем"?

Развитие медицины и научный прогресс придали человечеству 20-30 лет активной жизни. Становится ли человек в 50 лет непригодным к работе? Мой 20-летний опыт рекрутинга доказывает, что с возрастом человек становится более уравновешенным, не допускает столько ошибок, умеет делать хорошо с первого раза и готов так же энергично вкладываться в общее дело. Выбирайте кандидатов не по паспорту, а по уровню знаний, современному взгляду на работу и способным поддерживать свое здоровье. Стройте культуру разнообразия поколений – это обогащает компанию, уровень коммуникаций и, как правило, достигнуты результаты.

4. Можете ли вы обеспечить необходимую заработную плату ожидаемому профессионалу?

Часто основная причина незакрытых вакансий кроется в несоответствии ожиданий требованиям и предложению по зарплате. Не бывает такого, чтобы самая современная техника стоила как дешевое б/у оборудование. А почему-то от людей все еще ожидается, что кандидат согласится на зарплату ниже рынка или ниже его стоимости. Если не можете сегодня купить последний iPhone, выбирайте другой вариант в вашем бюджете.

5. Провели интервью с кандидатом и взяли паузу на подумать? Хотите выдержать паузу, чтобы усилить свой статус?

А кандидат на следующий день уже не отвечает на звонок и техническую задачу делать не хочет. Ибо не забывайте, что не только вы провели интервью. Активный кандидат имеет от 5 до 16 звонков в день и половина из них может завершиться назначенным интервью. И кто сегодня будет первым, тот закроет вакансию.

6. Мы провели 4 этапа собеседования, а теперь еще хотим посмотреть на 10 других кандидатов

Вы долго думаете. Очень долго. Не каждая должность требует привлекать к отбору пол компании, проверять на полиграфе и утверждать у генерального директора. В современных условиях кандидаты сравнивают свой опыт поиска работы, делятся им и очень быстро находят "редфлаг" в процессах отбора. Вы теряете не только долгожданного специалиста, но и будущих 20-30 потенциальных, кто прочитал такую жалобу от соискателя.

7. Никакой информации о компании, никаких отзывов, сайт не обновлялся с 2017 года Почему люди должны захотеть у вас работать?

Если компания неинтересна, имеет негативную репутацию на рынке, не работает с брендом работодателя, то не стоит ожидать, что к вам будут очереди из соискателей. Сегодня у каждого человека достаточно возможностей, чтобы проверить работодателя и решить еще до собеседования, стоит ли на него идти. Работайте с собственными страницами в соцсетях, добавляйте информацию на сайт и привлекайте своих сотрудников становиться амбассадорами компании: люди слушают других людей, и захотят работать там, откуда раздаются довольные голоса.

Помните о том, что на срок закрытия влияют как внешние обстоятельства, а это дефицит кадров на рынке, военное положение, миграция и т.д., так и внутренние процессы, такие как завышенные требования, избыточные этапы проверок, несоответствие условий и уровня зарплат, а также ваша репутация на рынке. И если дефицит кадров вы лично не преодолеете, то пересмотрев препятствия во внутренних процессах, "выиграете эту борьбу за таланты".