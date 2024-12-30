Магнит для талантов: как репутация харизматичного лидера побеждает кадровый кризис

Что заставляет человека выбрать ту или иную компанию для работы – социальная миссия, зарплата, перспективы? Конечно, все это важно. Но, по данным исследования EY, более чем для половины кандидатов решающим, наряду с гибким графиком работы, является имидж компании.

Когда рынок труда штормит, вопрос "как стать желаемым работодателем" становится особенно острым. Кадровый кризис набирает обороты, поиск кандидатов становится дольше и дороже. Дефицит кадров ощущают уже три четверти украинских работодателей, а в ежемесячном опросе предприятий эта проблема стабильно держится в топе препятствий для бизнеса.

Как бренду в таких условиях выиграть в борьбе за таланты? Самими зарплатами и бонусами здесь не обойтись. Люди ищут не просто работу, они стремятся к вдохновению, общим ценностям и сотрудничеству с заряжающими — например, с харизматичным лидером. Поэтому репутация руководителя может стать главным преимуществом в период постоянного дефицита талантов.

Почему харизма лидера важна?

Люди редко влюбляются в логотипы или офисы и гораздо чаще — в людей. Репутация лидера помогает заработать ценную валюту — доверие, лояльность и мотивацию команды.

С доверия к лидеру начинается доверие к компании. А, как показывает исследование Gartner, работники с высоким уровнем доверия к компании на 11% чаще остаются на своем месте. ,35 раза выше. Таким образом, репутация руководителя может повлиять не только на привлекательность компании для новых кандидатов, но и на лояльность тех, кто уже работает. Иногда она мотивирует даже лучше денежных бонусов.

Вспомните, например, Олега Гороховского из Monobank. Его открытость в соцсетях, активная коммуникация с клиентами и командой помогают формировать образ динамично развивающейся современной компании. Гороховский не только строит доверие к себе, но и формирует представление о Monobank как месте, где хочется работать.

Или же Артем Бородатюк, основатель Netpeak Group. В кризисные времена, например начало полномасштабного вторжения, его открытая и честная коммуникация с командой, где он делился информацией о вызовах и искал пути их преодоления, сыграла ключевую роль в сохранении коллектива и поиске новых возможностей.

Еще один пример – Лера Бородина, основательница G.Bar. Ее стиль, энергия и вера в идею бренда создают атмосферу, где сотрудники чувствуют себя частью меняющего индустрию сообщества.

Эти истории объединяет одно: люди чувствуют большую приверженность бренду, когда за ним стоит живой человек, который вдохновляет, зажигает и дает ощущение общего дела.

Как из-за репутации харизматичного лидера привлекать команду лучших?

Сильная репутация лидера – мощный актив. Но с чего начать? Из осознания: развитие персонального бренда – это совсем не об импровизации. Не иметь стратегии — все равно, что блуждать в темноте, поэтому начинать нужно с построения системы.

Создайте стратегию своего личного бренда

Прежде всего определите свои стратегические цели. Чего вы хотите? Развивать бренд работодателя? Увеличить поток кандидатов? Привлекать лучшие таланты?

Далее сформулируйте свою историю – кто вы, во что верите и почему другим следует быть частью вашей миссии? Сильный бренд начинается с честных и понятных месседжей, резонирующих с аудиторией. Люди следуют тем, кто говорит о важном и делает это последовательно.

Ответьте на четыре вопроса:

Чтоб что? Зачем вам персональный бренд? Как он поможет реализации вашей миссии и большой idea?

Кто? Кто вы, о чем ваша личность? Какой она должна быть через 3-5-10 лет? К кому вы обращаетесь – кто ваша основная целевая аудитория?

Что? Что вы хотите сказать миру? Какие ваши истории и убеждения должны вдохновлять других?

Как? Где ваши ключевые месседжи услышат лучше всего?

Ответы на эти вопросы – основа вашей стратегии построения персонального бренда.

Транслируйте свои ценности через контент

Ваши посты, интервью, выступления – это больше, чем элемент пиара. Это возможность показать ваше настоящее "я", во что вы верите и как относитесь к людям. Контент, отражающий ваши ценности и демонстрирующий эмпатию, помогает усилить доверие и связь с аудиторией.

Например, искренние истории о том, как вы с командой справляетесь с вызовами или как поддерживаете сотрудников в моменты кризиса, могут стать дополнительным инструментом привлечения лучших профессионалов.

Рассказывайте об изменениях: social impact в фокусе

Лидер, участвующий в социально важных проектах и поддерживающий глобальные инициативы, демонстрирует, что бизнес – это не только прибыль. Рассказывайте, как вы реализуете принципы ESG (экология, социальная ответственность, управление), как поддерживаете местные общины, реализуете благотворительные инициативы или вкладываетесь в устойчивое развитие. Это не только делает ваш бренд сильнее, но и привлекает внимание людей, разделяющих ваши ценности.

Будьте видимы

Регулярная коммуникация – это не о частоте, а о стабильности и качестве. Напоминайте о себе через соцсети, колонки в медиа, выступления на форумах. Именно ваши идеи, достижения и позиция должны отличать вас в информационном поле.

О чем говорить и писать лидеру, чтобы укреплять свой HR-бренд? Вот несколько примеров:

Застройка работы . Поделитесь историями, стоящими за успехами вашей компании. Расскажите, как команда находит решение в сложных ситуациях, как она празднует победы или одолевает вызовы. Покажите, какая атмосфера властвует в офисе и почему это место вдохновляет работать.

Поделитесь историями, стоящими за успехами вашей компании. Расскажите, как команда находит решение в сложных ситуациях, как она празднует победы или одолевает вызовы. Покажите, какая атмосфера властвует в офисе и почему это место вдохновляет работать. Успешные кейсы. Опишите конкретные примеры завершенных проектов. Расскажите, как команда смогла преодолеть трудности и добиться удивительных результатов. Делитесь инсайтами, историями успеха – особенно такими, где были вызовы, но результат превзошел надежду.

Опишите конкретные примеры завершенных проектов. Расскажите, как команда смогла преодолеть трудности и добиться удивительных результатов. Делитесь инсайтами, историями успеха – особенно такими, где были вызовы, но результат превзошел надежду. Социальная ответственность. Публикуйте сообщения о вашем участии в благотворительных акциях или социальных инициативах. Расскажите, как ваш бизнес поддерживает локальные общины, внедряет экологические решения или работает на благо общества.

Рассказывайте о достижениях, вызовах и победах, показывайте реальную картинку, делитесь своими ценностями. Честность и открытость работают более эффективно, чем идеальные речи. Именно так формируется доверие, которое привлекает людей.

Развивайте персональный бренд как проект

Развитие личного бренда – это долговременный проект, требующий времени, усилий и ресурсов. Создайте такую систему, которая будет для вас удобной.

Если вы хотите сохранить свой аутентичный стиль и писать тексты самостоятельно, найдите себе эдвайзера или спарринг-партнера, который поможет структурировать мнения и соблюдать контент-план. При необходимости обращайтесь к консультантам, менторам или профильным экспертам. Не обязательно знать все – важно знать, к кому обратиться за помощью.

Если вы готовы делегировать, создайте внутреннюю команду или обратитесь в специализированное агентство. Организуйте работу так, как вам удобно – например, встречайтесь раз в неделю для синхронизации и интервью, отдавайте команде заготовки контента на доработку или просто отправляйте голосовые сообщения со своими мнениями, которые профессионалы оформят в текст.

Помните, что личный бренд нуждается в ресурсах: выступления, создание контента, участие в профессиональных сообществах. Но рассматривайте это как инвестицию в свое будущее, ведь репутация – это актив, ценность которого со временем только растет.

Харизма – это суперсила современного лидера. Она привлекает людей, вдохновляет их и помогает строить команды, которые не просто работают, а творят будущее. Люди идут за теми, кто не боится брать на себя ответственность и заряжает своей энергией. Хотите собрать команду мечты? Станьте для них не просто лидером, а точкой тяготения.