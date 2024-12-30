Магніт для талантів: як репутація харизматичного лідера перемагає кадрову кризу

Що змушує людину обрати ту чи іншу компанію для роботи — соціальна місія, зарплата, перспективи? Звісно, все це важливо. Але, за даними дослідження EY, для понад половини кандидатів вирішальним, нарівні з гнучким графіком роботи, є імідж компанії.

Коли ринок праці штормить, питання “як стати бажаним роботодавцем” стає особливо гострим. Кадрова криза набирає обертів, пошук кандидатів стає довшим та дорожчим. Дефіцит кадрів відчувають вже три чверті українських роботодавців, а в щомісячному опитуванні підприємств ця проблема стабільно тримається у топі перешкод для бізнесу.

Як бренду в таких умовах виграти у боротьбі за таланти? Самими зарплатами й бонусами тут не обійтись. Люди шукають не просто роботу, вони прагнуть натхнення, спільних цінностей та співпраці з тими, хто заряджає — наприклад, з харизматичним лідером. Тому саме репутація керівника може стати головною перевагою в період постійного дефіциту талантів.

Чому харизма лідера важлива?

Люди рідко закохуються в логотипи чи офіси, і набагато частіше — в людей. Репутація лідера допомагає заробити найціннішу валюту — довіру, лояльність та мотивацію команди.

З довіри до лідера починається довіра до компанії. А, як показує дослідження Gartner, працівники з високим рівнем довіри до компанії на 11% частіше залишаються на своєму місці. Мало того: їхня залученість зростає на 39%, а готовність докладати максимум зусиль – у 6,35 раза вища. Таким чином, репутація керівника може вплинути не тільки на привабливість компанії для нових кандидатів, а й на лояльність тих, хто вже працює. Іноді вона мотивує навіть краще за грошові бонуси.

Згадайте, до прикладу, Олега Гороховського з Monobank. Його відкритість у соцмережах, активна комунікація із клієнтами та командою допомагають формувати образ сучасної компанії, яка динамічно розвивається. Гороховський не лише будує довіру до себе, а й формує уявлення про Monobank як про місце, де хочеться працювати.

Або ж Артем Бородатюк, засновник Netpeak Group. У кризові часи, як-от початок повномасштабного вторгнення, його відкрита та чесна комунікація з командою, де він ділився інформацією про виклики та шукав шляхи їх подолання, зіграла ключову роль у збереженні колективу та пошуку нових можливостей.

Ще один приклад — Лєра Бородіна, засновниця G.Bar. Її стиль, енергія та віра в ідею бренду створюють атмосферу, де співробітники відчувають себе частиною спільноти, яка змінює індустрію.

Ці історії об’єднує одне: люди відчувають більшу прихильність до бренду, коли за ним стоїть жива людина, яка надихає, запалює та дає відчуття спільної справи.

Як через репутацію харизматичного лідера залучати команду кращих?

Сильна репутація лідера – це потужний актив. Але з чого ж почати? З усвідомлення: розбудова персонального бренду — це зовсім не про імпровізацію. Не мати стратегії — все одно що блукати в темряві, тож починати треба з побудови системи.

Створіть стратегію свого особистого бренду

Перш за все, визначте свої стратегічні цілі. Чого ви прагнете? Розвивати бренд роботодавця? Збільшити потік кандидатів? Залучати найкращі таланти?

Далі сформулюйте свою історію — хто ви, у що вірите й чому іншим варто бути частиною вашої місії? Сильний бренд починається з чесних і зрозумілих меседжів, які резонують з аудиторією. Люди йдуть за тими, хто говорить про важливе та робить це послідовно.

Дайте собі відповідь на чотири питання:

Щоби що? Навіщо вам персональний бренд? Як він допоможе реалізації вашої місії та big idea?

Хто? Хто ви, про що ваша особистість? Якою вона має бути через 3-5-10 років? До кого ви звертаєтесь — хто ваша основна цільова аудиторія?

Що? Що ви хочете сказати світу? Які ваші історії та переконання мають надихати інших?

Як? Де ваші ключові меседжі почують найкраще? Через які канали спілкуватись з аудиторією?

Відповіді на ці питання — основа вашої стратегії побудови персонального бренду.

Транслюйте свої цінності через контент

Ваші пости, інтерв’ю, виступи — це більше, ніж елемент піару. Це можливість показати ваше справжнє “я”, у що ви вірите та як ставитесь до людей. Контент, що відображає ваші цінності та демонструє емпатію, допомагає посилити довіру й зв’язок з аудиторією.

Наприклад, щирі історії про те, як ви з командою долаєте виклики чи як підтримуєте співробітників у моменти кризи, можуть стати додатковим інструментом залучення найкращих професіоналів.

Розповідайте про зміни: social impact у фокусі

Лідер, який бере участь у соціально важливих проєктах та підтримує глобальні ініціативи, демонструє, що бізнес – це не лише про прибуток. Розповідайте, як ви втілюєте принципи ESG (екологія, соціальна відповідальність, управління), як підтримуєте місцеві громади, реалізуєте благодійні ініціативи чи вкладаєтесь у сталий розвиток. Це не тільки робить ваш бренд сильнішим, а й привертає увагу людей, які розділяють ваші цінності.

Будьте видимими

Регулярна комунікація — це не про частоту, а про стабільність і якість. Нагадуйте про себе через соцмережі, колонки в медіа, виступи на форумах. Саме ваші ідеї, досягнення та позиція мають вирізняти вас в інформаційному полі.

Про що говорити та писати лідеру, щоб укріплювати свій HR-бренд? Ось кілька прикладів:

Залаштунки роботи . Поділіться історіями, які стоять за успіхами вашої компанії. Розкажіть, як команда знаходить рішення в складних ситуаціях, як вона святкує перемоги чи долає виклики. Покажіть, яка атмосфера панує в офісі та чому це місце надихає працювати.

Поділіться історіями, які стоять за успіхами вашої компанії. Розкажіть, як команда знаходить рішення в складних ситуаціях, як вона святкує перемоги чи долає виклики. Покажіть, яка атмосфера панує в офісі та чому це місце надихає працювати. Успішні кейси. Опишіть конкретні приклади проєктів, які завершили з успіхом. Розкажіть, як команда змогла подолати труднощі та досягти дивовижних результатів. Діліться інсайтами, історіями успіху — особливо такими, де були виклики, але результат перевершив сподівання.

Опишіть конкретні приклади проєктів, які завершили з успіхом. Розкажіть, як команда змогла подолати труднощі та досягти дивовижних результатів. Діліться інсайтами, історіями успіху — особливо такими, де були виклики, але результат перевершив сподівання. Соціальна відповідальність. Публікуйте дописи про вашу участь у благодійних акціях чи соціальних ініціативах. Розкажіть, як ваш бізнес підтримує локальні громади, впроваджує екологічні рішення чи працює на благо суспільства.

Розповідайте про досягнення, виклики та перемоги, показуйте реальну картинку, діліться своїми цінностями. Чесність і відкритість працюють ефективніше, ніж ідеальні промови. Саме так формується довіра, яка притягує людей.

Розвивайте персональний бренд як проєкт

Розвиток особистого бренду – це довготривалий проєкт, який потребує часу, зусиль та ресурсів. Створіть таку систему, яка буде для вас комфортною.

Якщо ви хочете зберегти свій автентичний стиль та писати тексти самостійно, знайдіть собі едвайзера або спаринг-партнера, який допоможе структурувати думки та дотримуватися контент-плану. За потреби, звертайтесь до консультантів, менторів чи профільних експертів. Не обов'язково знати все – важливо знати, до кого звернутися за допомогою.

Якщо ж ви готові делегувати, створіть внутрішню команду або зверніться до спеціалізованої агенції. Організуйте роботу так, як вам зручно – наприклад, зустрічайтесь раз на тиждень для синхронізації та інтерв’ю, віддавайте команді заготовки контенту на доопрацювання або просто надсилайте голосові повідомлення зі своїми думками, які професіонали оформлять у текст.

Пам’ятайте, що особистий бренд потребує ресурсів: виступи, створення контенту, участь у професійних спільнотах. Але розглядайте це як інвестицію у своє майбутнє, адже репутація – це актив, цінність якого з часом лише зростає.

Харизма — це суперсила сучасного лідера. Вона притягує людей, надихає їх і допомагає будувати команди, які не просто працюють, а творять майбутнє. Люди йдуть за тими, хто не боїться брати на себе відповідальність і заряджає своєю енергією. Хочете зібрати команду мрії? Станьте для них не просто лідером, а точкою тяжіння.