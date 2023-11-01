Работа редактора новостной ленты лучше всего подойдет для амбициозных и ответственных журналистов, умеющих оперативно реагировать на события. Самое важное для редактора – сообщать читателям актуальную, проверенную и главное – полезную информацию.

Чем занимается редактор

Спектр задач может быть разным, преимущественно редактор новостной ленты имеет следующие обязанности:

мониторинг информационного поля по определенным темам (например, экономика, политика и т.п.);

поиск первоисточника и написание достоверных новостей с расширением, благодаря дополнительной информации;

налаживание коммуникации с экспертами и должностными лицами для получения комментариев;

работа с аудио- и видеоматериалами – важно уметь замечать важные нюансы и писать новости из таких источников;

публикация новостей с медиасопровождением (фото/видео);

креативная работа с контентом – редактирование фото/видео в специальных программах;

иногда – перевод с других языков.

Задачи редактора ленты новостей могут отличаться в зависимости от редакции. Иногда новостник работает в паре с выпускающим редактором и даже дизайнером. В таком случае они разделяют обязанности, которые оптимизируют и ускоряют процесс.

Бильд-редактор и технический редактор – еще две подкатегории редактора новостной ленты. Первый – отвечает именно за дизайн верстки, чтобы текс было легко и интересно читать. Для этого следует добавлять в материалы фото, видео, инфографику и т.д. Технический редактор занимается исключительно публикацией материала, но не несет ответственности за качество контента.

Какая зарплата у редактора новостной ленты

Основные факторы, влияющие на доход редактора – это обязанности, опыт работы. Также значение имеет где расположена редакция. В Киеве зарплата редактора новостной ленты будет, как правило, в среднем выше, чем в регионах.

Редактор новостной ленты в Украине зарабатывает от 6,5 тыс грн до 85 тыс грн. Такой разрыв связан с профессиональными навыками, должностями и географическим фактором. В среднем редактор получает 14 – 18 тыс грн – такую зарплату предлагает почти треть работодателей.

Какие навыки нужно иметь

Хороший новостной редактор - это тот, кто умеет оперативно, грамотно и интересно писать о важных событиях. Однако эта профессия требует и ряда других качеств, от которых может зависеть зарплата редактора новостной ленты .

Soft Skill

широкий кругозор;

аналитическое мышление;

стрессоустойчивость;

сконцентрированность.

Hard Skills

высокий уровень грамотности;

владение пакетом Microsoft Office на высоком уровне;

навыки работы с фото/видеоредакторами;

владение английским (обычно от уровня A2).

Работа редактора новостной ленты - плюсы и минусы

Плюсы Минусы Востребованная профессия Высокий уровень конкуренции на рынке труда Сравнительно высокий стабильный доход Полная ответственность за продукт Широкие возможности для карьерного роста Стрессовые ситуации Возможности заводить полезные знакомства Разнообразные и интересные задачи

Востребованность профессии редактора

На сайтах по поиску работы всегда можно найти вакансию "Редактор новостной ленты". Кроме того, большинство СМИ системно расширяют редакции и имеют статические страницы, где публикуют объявления о поиске редакторов. Также часто СМИ готовы работать со студентами и инвестировать в обучение редакторов. В то же время из-за популярности профессии на рынке сохраняется высокий уровень конкуренции за должность редактора.

Как стать редактором новостной ленты

Иногда редакции рассматривают кандидатов только с профильным образованием (журналист, филолог и т.п.). Но даже без нее можно подавать заявку на объявление о работе "Редактором новостной ленты". Приоритет имеют кандидаты с опытом, в том числе в сфере, о которой будут писать . Однако нередко профессии учатся прямо во время работы.

Где учиться

В украинских университетах обучают журналистов и издателей - это и есть профессиональное образование редактора новостной ленты. Обычно такие факультеты называются “Журналистика” или “Массовая коммуникация”. В большинстве национальных вузов, где изучают гуманитарные науки, есть факультет для абитуриентов, мечтающих стать редакторами новостной ленты.

В Киеве на журналиста можно выучиться в таких университетах:

КНУ имени Тараса Шевченко; Киевский университет имени Бориса Гринченко; Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиМ); Киевский университет культуры (КУК); Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова; Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) и т.д.

В большинстве университетов есть как очная, так и заочная форма обучения. Также абитуриенты могут рассчитывать на обучение за счет госбюджета, если будут иметь конкурентные вступительные баллы.

Однако нередко в редакциях встречаются специалисты с экономическим, юридически или даже медицинским образованием. Работодателю в первую очередь важно видеть желание и способность кандидата к выполнению задач, за которые отвечает редактор.

Также следует обратить внимание на курсы и школы журналистики.

Как построить карьеру редактора новостной ленты