Работа редактора новостной ленты лучше всего подойдет для амбициозных и ответственных журналистов, умеющих оперативно реагировать на события. Самое важное для редактора – сообщать читателям актуальную, проверенную и главное – полезную информацию.
- Чем занимается редактор
- Какая зарплата у редактора новостной ленты
- Какие навыки нужно иметь
- Работа редактора новостной ленты - плюсы и минусы
- Как стать редактором новостной ленты
Чем занимается редактор
Спектр задач может быть разным, преимущественно редактор новостной ленты имеет следующие обязанности:
- мониторинг информационного поля по определенным темам (например, экономика, политика и т.п.);
- поиск первоисточника и написание достоверных новостей с расширением, благодаря дополнительной информации;
- налаживание коммуникации с экспертами и должностными лицами для получения комментариев;
- работа с аудио- и видеоматериалами – важно уметь замечать важные нюансы и писать новости из таких источников;
- публикация новостей с медиасопровождением (фото/видео);
- креативная работа с контентом – редактирование фото/видео в специальных программах;
- иногда – перевод с других языков.
Задачи редактора ленты новостей могут отличаться в зависимости от редакции. Иногда новостник работает в паре с выпускающим редактором и даже дизайнером. В таком случае они разделяют обязанности, которые оптимизируют и ускоряют процесс.
Бильд-редактор и технический редактор – еще две подкатегории редактора новостной ленты. Первый – отвечает именно за дизайн верстки, чтобы текс было легко и интересно читать. Для этого следует добавлять в материалы фото, видео, инфографику и т.д. Технический редактор занимается исключительно публикацией материала, но не несет ответственности за качество контента.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Какая зарплата у редактора новостной ленты
Основные факторы, влияющие на доход редактора – это обязанности, опыт работы. Также значение имеет где расположена редакция. В Киеве зарплата редактора новостной ленты будет, как правило, в среднем выше, чем в регионах.
Редактор новостной ленты в Украине зарабатывает от 6,5 тыс грн до 85 тыс грн. Такой разрыв связан с профессиональными навыками, должностями и географическим фактором. В среднем редактор получает 14 – 18 тыс грн – такую зарплату предлагает почти треть работодателей.
Какие навыки нужно иметь
Хороший новостной редактор - это тот, кто умеет оперативно, грамотно и интересно писать о важных событиях. Однако эта профессия требует и ряда других качеств, от которых может зависеть зарплата редактора новостной ленты .
Soft Skill
- широкий кругозор;
- аналитическое мышление;
- стрессоустойчивость;
- сконцентрированность.
Hard Skills
- высокий уровень грамотности;
- владение пакетом Microsoft Office на высоком уровне;
- навыки работы с фото/видеоредакторами;
- владение английским (обычно от уровня A2).
Работа редактора новостной ленты - плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Востребованная профессия
|Высокий уровень конкуренции на рынке труда
|Сравнительно высокий стабильный доход
|Полная ответственность за продукт
|Широкие возможности для карьерного роста
|Стрессовые ситуации
|Возможности заводить полезные знакомства
|Разнообразные и интересные задачи
Востребованность профессии редактора
На сайтах по поиску работы всегда можно найти вакансию "Редактор новостной ленты". Кроме того, большинство СМИ системно расширяют редакции и имеют статические страницы, где публикуют объявления о поиске редакторов. Также часто СМИ готовы работать со студентами и инвестировать в обучение редакторов. В то же время из-за популярности профессии на рынке сохраняется высокий уровень конкуренции за должность редактора.
Как стать редактором новостной ленты
Иногда редакции рассматривают кандидатов только с профильным образованием (журналист, филолог и т.п.). Но даже без нее можно подавать заявку на объявление о работе "Редактором новостной ленты". Приоритет имеют кандидаты с опытом, в том числе в сфере, о которой будут писать. Однако нередко профессии учатся прямо во время работы.
Где учиться
В украинских университетах обучают журналистов и издателей - это и есть профессиональное образование редактора новостной ленты. Обычно такие факультеты называются “Журналистика” или “Массовая коммуникация”. В большинстве национальных вузов, где изучают гуманитарные науки, есть факультет для абитуриентов, мечтающих стать редакторами новостной ленты.
В Киеве на журналиста можно выучиться в таких университетах:
- КНУ имени Тараса Шевченко;
- Киевский университет имени Бориса Гринченко;
- Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиМ);
- Киевский университет культуры (КУК);
- Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова;
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) и т.д.
В большинстве университетов есть как очная, так и заочная форма обучения. Также абитуриенты могут рассчитывать на обучение за счет госбюджета, если будут иметь конкурентные вступительные баллы.
Однако нередко в редакциях встречаются специалисты с экономическим, юридически или даже медицинским образованием. Работодателю в первую очередь важно видеть желание и способность кандидата к выполнению задач, за которые отвечает редактор.
Также следует обратить внимание на курсы и школы журналистики.
Как построить карьеру редактора новостной ленты
- Сформулируйте резюме редактора новостной ленты: укажите важные навыки для работы, образование и опыт (если есть).
- Проведите анализ рынка: определите, в каких изданиях хотели бы работать.
- Выберите одно или несколько СМИ и отправьте резюме на вакансию.
- После получения обратной связи, в случае положительного ответа, подготовьтесь к собеседованию: ознакомьтесь со стилем, в котором пишет издание, узнайте последние новости и ключевые события сферы, о которой будете писать.
- Большинство изданий предлагает кандидатам выполнить тестовое задание. Это могут быть либо пробные часы работы на ленте, либо написание материала на определенную тему.
- Если собеседование и тестовое было успешным, и СМИ пригласило присоединиться к команде, следует сформировать свои цели на этой должности и обсудить их с руководством.