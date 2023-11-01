Робота редактора стрічки новин найкраще підійде для амбітних та відповідальних журналістів, які вміють оперативно реагувати на події. Найважливіше для редактора - повідомляти читачам актуальну, перевірену та головне - корисну інформацію.

Чим займається редактор

Спектр завдань може бути різним, переважно редактор стрічки новин має такі обов’язки:

моніторинг інформаційного поля за певними темами (наприклад, економіка, політика тощо);

пошук першоджерела та написання достовірної новин з розширенням, завдяки додатковій інформації;

налагодження комунікації з експертами та посадовцями для отримання коментарів;

робота з аудіо- та відеоматеріалами - важливо вміти помічати важливі нюанси та писати новини з таких джерел;

публікація новин з медіасупроводом (фото/відео);

креативна робота з контентом - редагування фото/відео в спеціальних програмах;

іноді - переклад з інших мов.

Редактори стрічки новин можуть мати відмінні завдання в залежності від редакції. Іноді новинар працює в парі з випусковим редактором та навіть дизайнером. У такому випадку вони розділяють обов’язки, що оптимізує та пришвидшує процес.

Більд-редактор та технічний редактор - ще дві підкатегорії редактора стрічки новин. Перший - відповідає саме за дизайн верстки, аби текс було легко та цікаво читати. Для цього слід додавати в матеріали фото, відео, інфографіки тощо. Технічний редактор займається виключно публікацією матеріалу, але не несе відповідальність за якість контенту.

Яка зарплата у редактора стрічки новин

Основні чинники, які впливають на дохід редактора - це обов’язки, досвід роботи. Також значення має, де розташована редакція. У Києві зарплата редактора стрічки новин буде, зазвичай, в середньому вища, ніж в регіонах.

Редактор стрічки новин в Україні заробляє від 6,5 тис грн до 85 тис грн, за даними сайту з пошуку роботи Work.ua. Такий розрив пов’язаний з професійними навичками, посадами та географічним чинником. В середньому редактор отримує 14 - 18 тис грн - таку зарплату пропонує майже третина роботодавців.

Які навички потрібно мати

Хороший редактор новин - це той, хто вміє оперативно, грамотно та цікаво писати про важливі події. Проте ця професія потребує й низки інших якостей, від яких може залежати зарплата редактора стрічки новин.

Soft Skill

широкий кругозір;

аналітичне мислення;

стресостійкість;

сконцентрованість.

Hard Skills

високий рівень грамотності;

володіння пакетом Microsoft Office на високому рівні;

навички роботи з фото/відеоредакторами;

володіння англійською (зазвичай від рівня A2).

Робота редактора стрічки новин - плюси та мінуси

Плюси Мінуси Затребувана професія Високий рівень конкуренції на ринку праці Порівняно високий стабільний дохід Повна відповідальність за продукт Широкі можливості для кар’єрного росту Стресові ситуації Можливості заводити корисні знайомства Різноманітні і цікаві завдання

Затребуваність професії редактора

На сайтах з пошуку роботи завжди можна знайти вакансію “Редактор стрічки новин”. Крім того, більшість ЗМІ системно роширюють редакцію та мають статичні сторінки, де публікують оголошення про пошук редакторів. Також часто ЗМІ готові працювати зі студентами та інвестувати в навчання редакторів. Водночас, через популярність професії на ринку зберігається високий рівень конкуренції за посаду редактора.

Як стати редактором стрічки новин

Іноді редакції розглядають кандидатів лише з профільною освітою (журналіст, філолог тощо). Але кандидати навіть без неї можуть подавати заявку на оголошення про роботу “Редактором стрічки новин”. П ріоритет мають кандидати з досвідом, в тому числі у сфері, про яку будуть писати . Проте нерідко професії навчають прямо під час роботи.

Де вчитися

В українських університетах навчають журналістів та видавців - це і є професійна освіта редактора стрічки новин. Зазвичай такі факультети мають назву “Журналістика” або “Масова комунікація”. У більшості національних вузів, де вивчають гуманітарні науки, є факультет для абітурієнтів, які мріють стати редактором стрічки новин.

У Києві на журналіста можна вивчитися в таких університетах:

КНУ імені Тараса Шевченка; Київський Університет імені Бориса Грінченка; Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ); Київський університет культури (КУК); Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Національний університет “Києво-Могилянська академія” (НаУКМА) тощо.

У більшості університетів є як очна, так і заочна система навчання. Також абітурієнти можуть розраховувати на навчання за рахунок держбюджету, якщо матимуть конкуренті вступні бали.

Проте нерідко в редакціях можна зустріти фахівців з економічною, юридично чи навіть медичною освітою. Роботодавцю в першу чергу важливо бачити бажання та здатність кандидата до виконання завдань, які має виконувати редактор.

Також варто звернути увагу на курси та школи журналістики.

Як побудувати кар'єру редактора стрічки новин