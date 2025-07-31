Служебный роман: что происходит с госслужбой в Украине

"ТОП-100" рассказывает о трендах трудоустройства в государственном секторе в военное время.

Новая волна кадров

Ежемесячно в армию госслужащих присоединяется около 3 тысяч украинцев. То есть каждый день более 100 новичков начинают свой первый рабочий день на службе у государства. Правда, у некоторых это уже не первая каденция, а очередная. Более корректно говорить о 100 ежедневных новых назначениях на госслужбу, согласно дашборду Национального агентства Украины по государственной службе. И такой аншлаг продолжается, по меньшей мере, с начала 2024 года. Условно мирного 2021 года работать на государство нанималось вдвое меньше – в среднем по 47 человек в сутки.

Одним из факторов повышенного уровня найма является рост текучести кадров. Слишком много госслужащих теперь увольняются. Со службы уходит почти столько, как и приходит. Потребность кадровиков министерств и ведомств в работниках не уменьшается. Если в 2021 году ежеквартально из госслужбы увольнялось в среднем около 2 тысяч человек, то в 2024-2025 годах – по 9 тысяч. Накануне полномасштабного вторжения ежеквартально с государственной службы уходило в четыре раза меньше людей, чем приходило новых. Пожалуй, теперь в госорганы попадает больше случайных людей, и они там долго не задерживаются. Наверное, и условия труда ухудшились.

Число назначенных государственных служащих. Инфографика: Delo.ua

Похоже, однако, что для определенной категории кандидатов при военном времени привлекательность госслужбы все же повысилась. Чтобы точно выяснить, происходит это из-за роста государственных настроений украинцев и/или вследствие элементарного потребительского расчета, нужно проводить соответствующее социологическое исследование.

Экспертный опрос показал, что факторов роста привлекательности государственной службы пока несколько. К примеру, по мнению хорошо осведомленной в этой проблематике консультантки рекрутингово-консалтинговой компании Pedersen & Partners Екатерины Харитонской, в совокупность факторов, определяющих переход руководителей из частного в государственный сектор, входят следующие:

мотивированность произвести весомые положительные изменения для государства, изменить систему изнутри;

размах фронта работы;

лучшие карьерные возможности по сравнению с лимитированными в частном секторе;

приобретение статуса, власти и влияния на процессы;

хороший уровень дохода, который в некоторых структурах стал конкурентным или превышает среднерыночное предложение.

Следует признать, что многие украинцы нанялись на государственную службу действительно через государственническую, патриотическую позицию, особенно в последнее время.

"В военное время мотивация трансформировать систему изнутри, желание сохранить государственную компанию, чтобы она продолжила выполнять свою социальную функцию, и ощущение собственной миссии в этом - одна из базовых факторов для построения карьеры в государственном секторе", - считает консультант Pedersen & Partners.

Безусловно, важным для кандидатов стал и такой фактор, как уровень доходов на государственной службе. Ведь средняя зарплата всех категорий работников государственных органов в 2,5 раза превышает официальный показатель в украинской экономике. К примеру, в 2024 году соотношение составляло 54,4 тыс. грн. против 21,47 тыс. грн в пользу госсектора.

Динамика средних зарплат работников государственных органов центрального уровня по должностям. Инфографика: Delo.ua

Показательным стал также тренд по быстрому росту зарплат государственников – за последний год их средний уровень поднялся более чем в 2 раза, то есть от 38,6 тыс. грн. в январе до 79,8 тыс. грн. в декабре, сообщает Министерство финансов. Кстати, недавно министр финансов Сергей Марченко анонсировал очередное повышение оплаты труда тысяч работников одной из популярных категорий госслужащих. В ходе "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде в июне текущего года он заявил: "Заработная плата по таможенной системе вырастет на 46%".

В то же время, руководители государственных органов центрального уровня и их структурных подразделений в конце прошлого года уже получали более 100 тыс. грн. А в органах судебной власти оплата труда в 1,5-2 раза еще лучше. По отдельным руководящим (тыловым) должностям государство во время войны выплачивает ежемесячно более 150-200 тыс. грн. Пока что в частном секторе, особенно в технологических отраслях, руководители получают большие вознаграждения. Впрочем, есть вопросы относительно стабильности здесь и рисков.

Среднемесячные зарплаты по категориям персонала та секторами рынка. Инфографика: Delo.ua

В целом, отмечает Екатерина Харитонская, госслужащие получают более низкие зарплаты, чем работники частного сектора. Но ситуация меняется, особенно в отношении руководящих должностей. Такие изменения являются крайне положительными, так как появляется возможность привлекать профессионалов высокого уровня. В свою очередь, такие управленцы способствуют улучшению условий для всех сотрудников в коллективах. Поэтому, благодаря подтягиванию зарплат руководителей государственного сектора до уровня зарплат в бизнесе можем наблюдать постепенную миграцию управленцев между этими секторами.

Секторальные тренды

В общей сложности на государственной службе сегодня находится, по информации НАДС, около 157 тысяч украинцев. И количество вовлеченных в государственное управление в последнее время почти не меняется. За год вовлеченность уменьшилась всего на 1%. Хотя по сравнению с довоенной численностью госслужащих сократилась на 8%.

Свободных должностей на государственной службе немало – примерно 30-40 тысяч вакансий, начиная, по меньшей мере, с 2021 года. В течение 2024-2025 годов это составляет около 18-20% от штатного расписания (против 14% в 2021-м). Так что возможностей для желающих теперь достаточно.

Занятость молодежи и работников старшего возраста на госслужбе. Инфографика: Delo.ua

Жаль признавать, что этими возможностями мало пользуется молодежь. Только 19% должностей в государственных органах власти занимают люди младше 35 лет. Симптоматическое и то, что "молодая" доля уменьшается. Годом ранее она занимала 20,5%, а в 2021 году – 25%. По результатам ведомственного опроса, основными факторами, сдерживающими молодежь от трудоустройства в государственном секторе, стали: токсическая организационная культура на публичной службе, низкий уровень заработной платы, влияние политических стейкхолдеров на работу публичных служащих, невозможность работать дистанционно, рутинная работа и т.д. Привлечение молодежи к государственной службе всегда было и остается проблемой, говорят эксперты.

В то же время растет количество госслужащих почтенного возраста. Если до полномасштабной войны на людей в возрасте от 61 до 70 лет приходилось лишь 3% фактической численности работников на госслужбе, то в первом квартале 2024 года – уже 5%, а еще через год эта доля выросла до 6%. То есть за 4 года количество "уважаемых" госслужащих увеличилось почти вдвое – с 5,7 тысячи до 9,4 тысячи человек. Наверное, это хороший знак – во время войны люди с опытом приходят на помощь своему государству.

Положительно воспринимается также тот факт, что три четверти государственных служащих – женщины. Тем более, что за последние четыре военных года доля мужчин не растет – она как была 24-25% накануне войны, так и осталась такой теперь. И среди работников, нанятых на госслужбу с января по март 2025 года, на мужчин приходится всего на один процентный пункт больше – то есть 26%. По сообщению НАДС, пришли 2477 мужчин из 9548 новоприбывших.

Теперь относительно метаморфоз в сегменте мотивированных госслужащих. На государственной службе в целом, и во многих государственных организациях сформировался кластер реформаторов. стержень и умение работать под мощным давлением, объясняют эксперты.

Екатерина Харитонская вспоминает: "Однажды один топ-менеджер крупной государственной организации поделился со мной мнением о том, что у них четко определились 4 этапа, которые последовательно проходит реформатор на своем пути, меняя правила игры: ненависть сотрудников, ненависть руководства из министерства, ненависть чиновников, а потом – ненависть конкурентов".

И по трудоустройству на госслужбу ветеранов. По состоянию на 31 марта текущего года среди государственных служащих, находилось 2060 ветеранов и ветеранок войны. Это лишь 1,3% от фактически работающих здесь, и это на четвертый год полномасштабной войны. Хорошо, что хотя бы динамика положительная, правда и она занижена. За первые три месяца 2025 года количество ветеранов на госслужбе выросло на 84 человека, то есть ветеранская когорта по численности увеличилась за квартал только на 4%. Несмотря на определенную работу профильного агентства по привлечению ветеранов на госслужбу, результат пока выглядит мизерным.

Трамплин на госслужбе

Общепринято считать, что на государственной службе подняться по карьерной лестнице до уровня руководителя высшего звена крайне сложно и немногим это удается осуществить. Мол, конкурсы на топ-менеджерские посты чаще выигрывают внешние кандидаты. Впрочем, есть свежие примеры среди государственных банков и естественных монополий, где именно внутренние кандидаты выиграли конкурсы, и их назначение положительно повлияло на эффективность деятельности организаций по доверенным направлениям.

В то же время существует другая категория работников в государственном секторе – тех, кто стремится использовать государственную службу в качестве действенного промежуточного этапа для дальнейшего карьерного взлета в бизнесе. Ведь в государственном секторе можно наработать капитал, который потом способен принести пользу в дальнейшей карьере. Опыт, полученный в госсекторе, действительно потом может помочь в бизнесе, уверяют специалисты. Потому что человек будет лучше понимать, как работает государственная машина, а это, в свою очередь, должно способствовать развитию бизнеса и его взаимодействию с госсектором. Реальных кейсов подобных трамплинов достаточно.

При этом переход из частного сектора в государственную, как каждая медаль, имеет обратную сторону. Во-первых, уровень рисков для дальнейшей карьеры и спокойной жизни растет. На большое количество топов заведены уголовные производства. Во-вторых, нужно с самого начала понимать, что союзников будет мало. В-третьих, как государственные, так и частные компании не всегда готовы рассматривать кандидатов, длительно работавших в государственном секторе, объясняет консультант Екатерина Харитонская.

Она советует: "Управленцу из частного сектора крайне важно критически проанализировать следующий шаг – собрать референсы, увидеть подводные камни и распознать будущие риски. Если все устраивает, то логично идти не раньше завершения контракта и успешно реализуемого проекта. продвижение".

Привлечению квалифицированных кадров из частного сектора в государственный способствовало также реформирование корпоративного управления на государственном уровне. Это позволило проводить открытые конкурсы на руководящие должности с обязательным привлечением компаний по поиску и подбору руководителей высшего звена и номинационных комитетов с участием представителей от государства и международных институтов.

Кстати, оплата услуг таких компаний по поиску и подбору руководителей осуществляется либо через грантовые программы, то есть средства доноров, либо из бюджета государственных учреждений. Запрос на высококвалифицированных руководителей во время войны особенно актуален, поэтому инвестирующие в госсектор Украины организации крайне заинтересованы в качественной технической поддержке конкурсов, уверяет Екатерина Харитонская.

В свою очередь, CEO Lobby X Владислав Грезев отмечает хорошие возможности для молодых людей приобрести неоценимый опыт в реформаторских государственных структурах.

"Это отличная школа, где молодежь может хорошо прокачать свои компетенции. Такие навыки очень ценятся потом в частном и общественном секторах. Поэтому для молодежи трудоустройство в драйвовых госструктурах – это хорошая перспектива", – считает СЕО платформы по трудоустройству.

Если же молодой человек выбрал службу в более инертном ведомстве, то такой опыт лучше использовать для дальнейшего продвижения на государственной службе, добавляет эксперт.

Путь к обновлению

По запросу "ТОП-100" касательно основных путей обновления и улучшения кадрового состава публичной службы Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы сообщило, что с третьего квартала 2026 года должен быть возобновлен конкурсный отбор на должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления (ОМС) и апеллирует при этом к законопроекту собственного авторства, который уже имеет право дальнейшего одобрения Правительством.

В целом, этот законопроект, отмечает председатель НАГС Наталья Алюшина, направлен на развитие профессиональной государственной службы и согласование соответствующих процедур с принципами государственного управления ОЭСР (Программа SIGMA). Наработки авторского коллектива содержат положения об усовершенствовании конкурсных процедур, усилении карьерного продвижения государственных служащих, а также нормы о постепенном проведении конкурсов на должности государственной службы, ОМС, руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики, коммунальных предприятий, учреждений, организаций, на которые назначены лица без проведения конкурсов в соответствии с частью пятой статьи 10 Закона Украины.

Законопроект, по информации НАДС, предусматривает:

внедрение современных инструментов управления персоналом на государственной службе, в частности создание кадрового и кандидатского резерва и проведение внутреннего конкурса;

внедрение механизмов карьерного продвижения государственных служащих через перевод на высшие должности госслужбы в пределах категории должностей в течение года после получения отличной оценки по результатам ежегодного оценивания;

введение при вступлении в должности госслужбы приоритета для ветеранов и ветеранок, при равной профессиональной компетентности кандидатов.

"Эти факторы должны обеспечить, – считает Наталья Алюшина, – действенные механизмы заполнения должностей на государственной службе профессиональными добродетельными служащими".

В свою очередь, независимые эксперты сетуют на чрезмерную постепенность восстановления обязательного конкурсного отбора и недостаточную привлекательность госслужбы и выражают сомнения в действенности новых норм в условиях военного положения.