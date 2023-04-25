Зонд ОАЭ сделал уникальный снимок спутника Марса с расстояния в 100 км (ФОТО)

Миссия Hope Mars сфотографировала один из спутников Красной планеты, Деймос, с расстояния в 100 км. Об этом пишет Space.

Отмечается, что наблюдения зонда ОАЭ за составом спутника позволяют предположить, что Деймос происходит из самого Марса. Это еще один шаг вперед в разрешении давних споров о его происхождении.

Возникновение Деймоса и другого маленького спутника Марса, Фобоса, стало загадкой с момента их открытия в 1877 году.

Предыдущие исследования показали, что состав спутников может быть похожим на состав астероидов или карликовых планет. Они имеют форму картофелины и малые размеры, как и астероиды, что свидетельствует о том, что Марс мог "выхватить" их, когда они подошли слишком близко к Красной планете.

Однако эта теория не бесспорна, ведь орбита Деймоса почти круговая, а движение спутника дает возможность предположить, что раньше он замедлялся относительно атмосферы Марса. Ученые выдвинули многочисленные теории об образовании Деймоса, в частности, касательно вероятного происхождения от Марса, из обломков или даже от столкновения малых тел.