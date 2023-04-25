Зонд ОАЕ зробив унікальний знімок супутника Марса з відстані в 100 км (ФОТО)

Місія Hope Mars сфотографувала один із супутників Червоної планети, Деймос, із відстані у 100 км. Про це пише Space.

Зазначається, що спостереження зонду ОАЕ за складом супутника дозволяють припустити, що Деймос походить з самого Марса. Це ще один крок уперед у вирішенні давніх суперечок про його походження.

Виникнення Деймоса та іншого маленького супутника Марса, Фобоса, стало загадкою з моменту їх відкриття в 1877 році.

Попередні дослідження показали, що склад супутників може бути схожим на склад астероїдів або карликових планет. Вони також мають форму картоплини та малі розміри, як і астероїди, що свідчить про те, що Марс міг "вихопити" їх, коли вони підійшли занадто близько до Червоної планети.

Однак ця теорія не беззаперечна, адже орбіта Деймоса є майже круговою, а рух супутника дає можливість припустити, що раніше він сповільнювався відносно атмосфери Марса. Вчені висунули численні теорії про утворення Деймоса, зокрема, щодо його ймовірного походження від Марса, з уламків або навіть від зіткнення малих тіл.