Телескоп "Джеймс Вебб" сфотографував залишок наднової: це може допомогти дослідженням космічного пилу

Космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" сфотографував в інфрачервоному діапазоні залишок наднової Кассіопея А, утворений вибухом 340 років тому. Про це повідомила пресслужба NASA.

Залишок розташований на відстані 11 тисяч світлових років від Землі.

Кассіопея А є наймолодшим відомим залишком від вибуху масивної зірки в нашій галактиці. Це робить її унікальною можливістю дізнатися більше про те, як виникають такі наднові.

Як зазначила одна з дослідниць Теа Темім, порівняно з попередніми інфрачервоними зображеннями, тепер вчені бачать неймовірні деталі, до яких раніше не мали доступу.

Так виглядає залишок наднової Кассіопея А. Фото: NASA

У NASA вказують, що Кассіопея А може допомогти зʼясувати, звідки береться космічний пил. Спостереження виявили, що навіть дуже молоді галактики мають величезну кількість пилу. Його походження важко пояснити, якщо не звертатися до наднових, які викидають велику кількість важких елементів (частинок пилу) у космос.

Однак існуючі спостереження за надновими не змогли остаточно пояснити кількість цього пилу. Вивчаючи Кассіопею А, астрономи сподіваються отримати краще розуміння вмісту пилу – це може допомогти зʼясувати, де створюються "будівельні блоки" планет і нас самих.

Наднові мають вирішальне значення для життя, адже вони поширюють міжзоряним простором такі елементи, як кальцій і залізо, створюючи нові зірки й планети.

Нагадаємо, раніше телескоп "Джеймс Вебб" відзначився й іншим цікавим знімком. Апарат сфотографував планету Уран, зафіксувавши на зображенні кільця, а також яскраві особливості атмосфери астрономічного обʼєкта.