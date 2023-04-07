Телескоп "Джеймс Уэбб" сфотографировал остаток сверхновой: это может помочь исследованиям космической пыли

Космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" сфотографировал в инфракрасном диапазоне остаток сверхновой Кассиопея А, образованный взрывом 340 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Остаток расположен в 11 тысячах световых лет от Земли.

Кассиопея А является самым молодым известным остатком взрыва массивной звезды в нашей галактике. Это делает ее уникальной возможностью узнать больше о том, как возникают такие сверхновые.

Как отметила одна из исследовательниц Теа Темим, по сравнению с предыдущими инфракрасными изображениями, теперь учёные видят невероятные детали, к которым ранее не было доступа.

Так выглядит остаток сверхновой Кассиопея А. Фото: NASA

В NASA указывают, что Кассиопея А может помочь выяснить, откуда берется космическая пыль. Наблюдения обнаружили, что даже очень молодые галактики имеют огромное количество пыли. Ее происхождение трудно объяснить, если не обращаться к сверхновым, которые выбрасывают большое количество тяжелых элементов (частиц пыли) в космос.

Однако существующие наблюдения за сверхновыми не смогли окончательно объяснить количество этой пыли. Изучая Кассиопею А, астрономы надеются получить лучшее понимание содержания пыли – это может помочь выяснить, где создаются "строительные блоки" планет и нас самих.

Сверхновые имеют решающее значение для жизни, ведь они распространяют межзвездным пространством такие элементы, как кальций и железо, создавая новые звезды и планеты.

Напомним, ранее телескоп "Джеймс Уэбб" отличился и другим интересным снимком. Аппарат сфотографировал планету Уран, зафиксировав на изображении кольца, а также яркие особенности атмосферы астрономического объекта.