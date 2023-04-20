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21 апреля в киевском метро будут учить оказывать медицинскую помощь: перечень станций
Традиционно каждую третью пятницу месяца на 12 станциях киевского метрополитена профессиональные медики обучают медицинской помощи, приобщиться к тренингам может каждый желающий.
Об этом сообщает КГГА.
Навыкам медицинской помощи: первичной оценки состояния пострадавшего, помощи при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, остановке кровообращения, термических ожогах, будут обучать опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Будут проходить тренинги с 13:00 до 17:00 на станциях метрополитена:
Красной линии:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- "Шулявская" (промежуточный вестибюль);
- "Университет" (промежуточный вестибюль);
- "Театральная" (переход);
- "Арсенальная" (промежуточный вестибюль).
Синей линии:
- "Олимпийская" (вестибюль перед турникетами);
- "Дворец "Украина" (вестибюль, перед турникетами);
- "Площадь Льва Толстого" (вестибюль, перед турникетами);
- "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами).
Зеленой линии:
- "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
- "Дружбы народов" (переход);
- "Печерская" (промежуточный вестибюль);
- "Позняки" (балкон над платформой).
Проведение тренингов для пассажиров столичного метро было начато в сентябре прошлого года. Сейчас уже проведено семь таких мероприятий. За это время обучились около 9 тысяч киевлян и гостей столицы.
Напомним, в марте в "Киев цифровой" в сервис "Движение транспорта" добавили станции метро. В приложении пользователи могут находить все станции метро в поиске или карте; пересмотреть график работы каждой станции; узнать о пересадках на другие линии метро и наземный транспорт; пересмотреть и сохранить схему метро; сохранять станции в избранные, чтобы иметь их в быстром доступе.