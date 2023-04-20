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Категория
Общество
Дата публикации

21 апреля в киевском метро будут учить оказывать медицинскую помощь: перечень станций

медицина, метро
Фото: КГГА

Традиционно каждую третью пятницу месяца на 12 станциях киевского метрополитена профессиональные медики обучают медицинской помощи, приобщиться к тренингам может каждый желающий.

Об этом сообщает КГГА.

Навыкам медицинской помощи: первичной оценки состояния пострадавшего, помощи при массивном кровотечении, нарушении проходимости дыхательных путей, остановке кровообращения, термических ожогах, будут обучать опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф.

Будут проходить тренинги с 13:00 до 17:00 на станциях метрополитена:

Красной линии:

  • "Шулявская" (промежуточный вестибюль);
  • "Университет" (промежуточный вестибюль);
  • "Театральная" (переход);
  • "Арсенальная" (промежуточный вестибюль).

Синей линии:

  • "Олимпийская" (вестибюль перед турникетами);
  • "Дворец "Украина" (вестибюль, перед турникетами);
  • "Площадь Льва Толстого" (вестибюль, перед турникетами);
  • "Героев Днепра" (вестибюль перед турникетами).

Зеленой линии:

  • "Дорогожичи" (промежуточный вестибюль);
  • "Дружбы народов" (переход);
  • "Печерская" (промежуточный вестибюль);
  • "Позняки" (балкон над платформой).

Проведение тренингов для пассажиров столичного метро было начато в сентябре прошлого года. Сейчас уже проведено семь таких мероприятий. За это время обучились около 9 тысяч киевлян и гостей столицы.

Напомним, в марте в "Киев цифровой" в сервис "Движение транспорта" добавили станции метро. В приложении пользователи могут находить все станции метро в поиске или карте; пересмотреть график работы каждой станции; узнать о пересадках на другие линии метро и наземный транспорт; пересмотреть и сохранить схему метро; сохранять станции в избранные, чтобы иметь их в быстром доступе.

Автор:
Михаил Шилин