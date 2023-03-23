В Киеве возобновляют работу станции метро "Гидропарк"

Работа станции киевского метро "Гидропарк" будет возобновлена с 1 апреля. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях мэр столицы Виталий Кличко.

По словам градоначальника, на "Гидропарке" пока будет работать вестибюль №1. В то же время станция "Днепр" будет продолжать оставаться закрытой для пассажиров, и поезда будут следовать мимо нее без остановки.

Поскольку станция "Гидропарк" находится на наземном участке метрополитена, она, как и другие такие станции, будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог.

"Укрытиями для населения служат только подземные станции. А поезда во время тревог не курсируют по наземным участкам для безопасности пассажиров", - констатировал Кличко, напомнив, что движение по "красной" линии метро в это время осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной".

Напомним также, что с 26 марта в Киеве в связи с сокращением комендантского часа будет продлено время работы общественного транспорта, в частности метро будет работать с 6:00 до 23:00.