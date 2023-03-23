У Києві відновлюють роботу станції метро "Гідропарк"

Роботу станції київського метро "Гідропарк" буде відновлено з 1 квітня. Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах мер столиці Віталій Кличко.

За словами градоначальника, на "Гідропарку" поки працюватиме вестибюль №1. Натомість станція "Дніпро" продовжуватиме залишатися закритою для пасажирів, і поїзди будуть слідувати повз неї без зупинки.

Оскільки станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці метрополітену, вона, як і інші такі станції, буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.

"Укриттями для населення слугують тільки підземні станції. А поїзди під час тривог не курсують наземними ділянками задля безпеки пасажирів", - констатував Кличко, нагадавши, що рух "червоною" гілкою метро в цей час здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної".

Нагадаємо також, що з 26 березня в Києві у зв'язку зі скороченням комендантської години буде продовжено час роботи громадського транспорту, зокрема метро працюватиме з 6:00 до 23:00.