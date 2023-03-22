В "Київ цифровий" додали мапу всіх станцій метро

В Київській міській державній адміністрації (КМДА) 21 березня повідомили, що в "Київ цифровий" у сервіс "Рух транспорту" додали станції метро.

В додатку користувачі тепер можуть:

знаходити всі станції метро в пошуку або на мапі;

переглянути графік роботи кожної станції;

дізнатися про пересадки на інші лінії метро та наземний транспорт;

переглянути та зберегти схему метро;

зберігати станції в обрані, щоб мати їх у швидкому доступі.

Нагадаємо, що метро в режимі укриття працює цілодобово. 46 підземних станцій укомплектували додатковими розкладними стільцями, ковдрами та матрацами.

Напередодні у “Київ цифровий” з'явилася функція купівлі QR-квитків на кільцеву електричку. Е-документ можна сканувати на валідаторі так само, як у метро та наземному транспорті.