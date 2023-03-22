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Категорія
Транспорт
Дата публікації

В "Київ цифровий" додали мапу всіх станцій метро

"Київ цифровий", мапа метро Києва
Фото: КМДА

В Київській міській державній адміністрації (КМДА) 21 березня повідомили, що в "Київ цифровий" у сервіс "Рух транспорту" додали станції метро.

В додатку користувачі тепер можуть:

  • знаходити всі станції метро в пошуку або на мапі;
  • переглянути графік роботи кожної станції;
  • дізнатися про пересадки на інші лінії метро та наземний транспорт;
  • переглянути та зберегти схему метро;
  • зберігати станції в обрані, щоб мати їх у швидкому доступі.

Нагадаємо, що метро в режимі укриття працює цілодобово. 46 підземних станцій укомплектували додатковими розкладними стільцями, ковдрами та матрацами.

Напередодні у “Київ цифровий” з'явилася функція купівлі QR-квитків на кільцеву електричку. Е-документ можна сканувати на валідаторі так само, як у метро та наземному транспорті.

Автор:
Віта Молодан