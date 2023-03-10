У Київському метрополітені курсуватиме новий арт-потяг (ФОТО)

Мер Києва Віталій Кличко проїхався новим арт-потягом, який вийшов на лінії підземки. На вагонах зображені патріотичні малюнки, слова та фрази, що вже стали символічними за час повномасштабної війни.

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Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що комунальне підприємство "Київський метрополітен" отримало від Міжнародної Організації з Міграції гуманітарну допомогу, яка зробить більш комфортним перебування мешканців столиці на підземних станціях під час повітряних тривог. Це – 10 500 розкладних стільців, 1500 ковдр та 1500 матраців.

Допомога буде розподілена на кожну підземну станцію, яка використовується як укриття. Для того, щоб отримати стільці, необхідно звернутися до чергового персоналу на станції. Ковдри та матраци будуть використовуватися у випадку довготривалої повітряної тривоги (понад 12 годин).

Також мер Києва проїхався новим арт-потягом, який вийшов на лінії підземки. На вагонах зображені патріотичні малюнки, слова та фрази, що вже стали символічними за час повномасштабної війни. Курсуватиме арт-потяг червоною гілкою метрополітену.

Проєкт реалізувала компанія "Paint Hunters", яка професійно займається створенням муралів.

Кошти з бюджету міста та підземки не залучалися. Художники розписали арт-потяг у подарунок місту та його мешканцям.

Нагадаємо, у Києві відновили будівництво метро на Виноградар. Робітники спочатку мають завершити закріплення вже збудованих тунелів, а потім перейдуть до будівництва другого тунелю від станції "Мостицька" до станції "Сирець".