В Киевском метрополитене будет курсировать новый арт-поезд (ФОТО)

Мэр Киева Виталий Кличко проехался новым арт-поездом, вышедшим на линии подземки. На вагонах изображены патриотические рисунки, слова и фразы, уже ставшие символическими за время полномасштабной войны.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" получило от Международной Организации Миграции гуманитарную помощь, которая сделает более комфортным пребывание жителей столицы на подземных станциях во время воздушных тревог. Это - 10 500 раскладных стульев, 1500 одеял и 1500 матрасов.

Помощь будет распределена на каждую подземную станцию, которая используется как укрытие. Для того чтобы получить стулья, необходимо обратиться к дежурному персоналу на станции. Одеяла и матрасы будут использоваться в случае длительной воздушной тревоги (более 12 часов).

Также мэр Киева проехался на новом арт-поезде, который вышел на линии подземки. На вагонах изображены патриотические рисунки, слова и фразы, уже ставшие символическими за время полномасштабной войны. Будет курсировать арт-поезд по красной ветке метрополитена.

Проект реализовала компания "Paint Hunters", профессионально занимающаяся созданием муралов.

Средства из бюджета города и подземки не привлекались. Художники расписали арт-поезд в подарок городу и его жителям.

Напомним, в Киеве возобновили строительство метро на Виноградаре. Рабочие сначала должны завершить закрепление уже построенных тоннелей, а затем перейдут к строительству второго тоннеля от станции "Мостицкая" к станции "Сырец".