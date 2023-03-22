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Транспорт
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В "Киев цифровой" добавили карту всех станций метро

"Киев цифровой", карта метро Киева
Фото: КГГА

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) 21 марта сообщили, что в "Киев цифровой" в сервис "Движение транспорта" добавили станции метро.

В приложении пользователи теперь могут:

  • находить все станции метро в поиске или на карте;
  • пересмотреть график работы каждой станции;
  • узнать о пересадках на другие линии метро и наземный транспорт;
  • пересмотреть и сохранить схему метро;
  • сохранять станции в избранные, чтобы иметь их в быстром доступе.

Напомним, что метро в режиме укрытия работает круглосуточно. 46 подземных станций укомплектовали дополнительными раскладными стульями, одеялами и матрасами.

Накануне у "Киев цифровой" появилась функция покупки QR-билетов на кольцевую электричку. Е-документ можно сканировать на валидаторе так же, как в метро и наземном транспорте.

Автор:
Вита Молодан