21 квітня в київському метро будуть навчати надавати медичну допомогу: перелік станцій

Традиційно кожної третьої п’ятниці місяця на 12 станціях київського метрополітену професійні медики навчають домедичної допомоги, долучитися до тренингів може кожен охочий.

Про це повідомляє КМДА.

Навичкам домедичної допомоги: первинної оцінки стану постраждалого, допомоги при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках, навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

Проходитимуть тренінги із 13:00 до 17:00 на станціях метрополітену:

Червоної лінії:

"Шулявська" (проміжний вестибюль);

"Університет" (проміжний вестибюль);

"Театральна" (перехід);

"Арсенальна" (проміжний вестибюль).

Синьої лінії:

"Олімпійська" (вестибюль, перед турнікетами);

"Палац «Україна" (вестибюль, перед турнікетами);

"Площа Льва Толстого" (вестибюль, перед турнікетами);

"Героїв Дніпра" (вестибюль, перед турнікетами).

Зеленої лінії:

"Дорогожичі" (проміжний вестибюль);

"Дружби народів" (перехід);

"Печерська" (проміжний вестибюль);

"Позняки" (балкон над платформою).

Проведення тренінгів для пасажирів столичного метро було розпочато у вересні минулого року. Нині проведено вже сім таких навчань. За цей час долучились близько 9 тисяч киян та гостей столиці.

Нагадаємо, в березні в "Київ цифровий" у сервіс "Рух транспорту" додали станції метро. В додатку користувачі можуть знаходити всі станції метро в пошуку або на мапі; переглянути графік роботи кожної станції; дізнатися про пересадки на інші лінії метро та наземний транспорт; переглянути та зберегти схему метро; зберігати станції в обрані, щоб мати їх у швидкому доступі.