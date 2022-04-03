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3 апреля гумманитарными коридорами вывезли 2700 человек
В воскресенье, 3 апреля гуманитарными коридорами было эвакуировано 2694 человека. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 469 мариупольцев.
10 автобусов, эвакуировавших сегодня из города Бердянск 408 мариупольцев, по состоянию на 22.00 проходят Васильевку.
"Также удалось пройти блокпосты и колонне автобусов, со вчерашнего дня удерживавшейся российскими военными. Это более 350 человек из Мариуполя и Бердянска", - сообщила Верещук.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В город Мангуш сегодня доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного Комитета Красного Креста. Ведутся переговоры, чтобы они продолжили движение в Мариуполь.
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1467 человек.
Напомним, 3 апреля удалось согласовать гуманитарные коридоры из Мариуполя и Бердянска в Запорожье, а также из городов Луганской области.