3 квітня гуманітарними коридорами вивезли 2700 людей

У неділю, 3 квітня, гуманітарними коридорами було евакуйовано 2694 особи. Про це на брифінгу повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Гуманітарними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 469 маріупольців.

10 автобусів, які евакуювали сьогодні з міста Бердянськ 408 маріупольців, станом на 22.00 проходять Василівку.

"Також вдалося пройти блокпости та колону автобусів, яка від учорашнього дня утримувалась російськими військовими. Це понад 350 людей з Маріуполя та Бердянська", - повідомила Верещук.

До міста Мангуша сьогодні доїхали 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Ведуться переговори, щоб вони продовжили рух до Маріуполя.

З міст Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1467 людей.

Нагадаємо, 3 квітня вдалося погодити гуманітарні коридори з Маріуполя та Бердянська у Запоріжжі, а також із міст Луганської області.