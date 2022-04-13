Автор законопроекта об уголовной ответственности для мужчин, выехавших за границу, озвучил основные идеи документа

Законопроект (№ 7265 ) об уголовной ответственности для мужчин, выехавших за границу, направлен на то, чтобы они осознали свою конституционную обязанность защищать родину.

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Об этом заявил один из авторов документа, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "UAразом".

В отношении граждан, которые не вернутся в Украину, будут регистрироваться уголовные производства, затем будут применяться механизмы, предусмотренные УПК, в т.ч. – заочное осуждение и розыск.

"Законопроект вносит изменения в закон о правовом режиме военного положения (один из пунктов указа президента о введении такого правового режима вводит срок для возвращения мужчин из-за границы), уголовная ответственность для "невозвращенцев" прописана", – объясняет он.

Вениславский подчеркнул, что этот законопроект рассчитан на военнообязанных резервистов в первую очередь, а также руководителей органов государственной власти и их заместителей, судей. В частности, и Конституционный суд.

Законопроект еще должен пройти слушания в комитете по вопросам правоохранительной деятельности. И уже после он попадет в повестку дня.

"Думаю, большинство депутатов осознают угрозу и примут соответствующее решение", – считает автор проекта закона.

Напомним, что Верховная Рада получила этот законопроект 8 апреля. Через три дня документ был направлен на ознакомление народным депутатам.