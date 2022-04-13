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Автор законопроекта об уголовной ответственности для мужчин, выехавших за границу, озвучил основные идеи документа
Законопроект (№ 7265) об уголовной ответственности для мужчин, выехавших за границу, направлен на то, чтобы они осознали свою конституционную обязанность защищать родину.
Об этом заявил один из авторов документа, глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире "UAразом".
В отношении граждан, которые не вернутся в Украину, будут регистрироваться уголовные производства, затем будут применяться механизмы, предусмотренные УПК, в т.ч. – заочное осуждение и розыск.
"Законопроект вносит изменения в закон о правовом режиме военного положения (один из пунктов указа президента о введении такого правового режима вводит срок для возвращения мужчин из-за границы), уголовная ответственность для "невозвращенцев" прописана", – объясняет он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Вениславский подчеркнул, что этот законопроект рассчитан на военнообязанных резервистов в первую очередь, а также руководителей органов государственной власти и их заместителей, судей. В частности, и Конституционный суд.
Законопроект еще должен пройти слушания в комитете по вопросам правоохранительной деятельности. И уже после он попадет в повестку дня.
"Думаю, большинство депутатов осознают угрозу и примут соответствующее решение", – считает автор проекта закона.
Напомним, что Верховная Рада получила этот законопроект 8 апреля. Через три дня документ был направлен на ознакомление народным депутатам.