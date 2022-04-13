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Автор законопроєкту про кримінальну відповідальність для чоловіків, які виїхали за кордон, озвучив основні ідеї документу

Автор законопроєкту про кримінальну відповідальність для чоловіків, які виїхали за кордон, озвучив основні ідеї документу

Законопроєкт (№7265) про кримінальну відповідальність для чоловіків, які виїхали за кордон, спрямований на те, щоб вони усвідомили свій конституційний обов’язок захищати батьківщину.

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Про це заявив один з авторів документу, голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "UAразом".

Щодо громадян, які не повернуться до України, реєструватимуться кримінальні провадження, потім застосовуватимуться механізми, передбачені КПК, в т.ч. – заочне засудження та розшук.

"Законопроект вносить зміни до закону про правовий режим воєнного стану (один із пунктів указу президента про запровадження такого правового режиму запроваджує термін для повернення чоловіків з-за кордону), кримінальну відповідальність для "неповернених" прописано", – пояснює він.

Веніславський підкреслив, що цей законопроєкт розрахований на військовозобов'язаних резервістів насамперед, і навіть керівників органів державної влади та його заступників, суддів. Зокрема, і Конституційного суду.

Законопроект ще має пройти слухання у комітеті з питань правоохоронної діяльності. І вже опісля він потрапить до порядку денного.

"Гадаю, більшість депутатів усвідомлюють загрозу та ухвалять відповідне рішення", – вважає автор проєкту закону.

Нагадаємо, що Верховна Рада одержала цей законопроєкт 8 квітня. За три дні документ було направлено на ознайомлення народним депутатам.

Автор:
Максим Беркаль