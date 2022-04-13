Автор законопроєкту про кримінальну відповідальність для чоловіків, які виїхали за кордон, озвучив основні ідеї документу

Законопроєкт (№ 7265 ) про кримінальну відповідальність для чоловіків, які виїхали за кордон, спрямований на те, щоб вони усвідомили свій конституційний обов’язок захищати батьківщину.

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Про це заявив один з авторів документу, голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "UAразом".

Щодо громадян, які не повернуться до України, реєструватимуться кримінальні провадження, потім застосовуватимуться механізми, передбачені КПК, в т.ч. – заочне засудження та розшук.

"Законопроект вносить зміни до закону про правовий режим воєнного стану (один із пунктів указу президента про запровадження такого правового режиму запроваджує термін для повернення чоловіків з-за кордону), кримінальну відповідальність для "неповернених" прописано", – пояснює він.

Веніславський підкреслив, що цей законопроєкт розрахований на військовозобов'язаних резервістів насамперед, і навіть керівників органів державної влади та його заступників, суддів. Зокрема, і Конституційного суду.

Законопроект ще має пройти слухання у комітеті з питань правоохоронної діяльності. І вже опісля він потрапить до порядку денного.

"Гадаю, більшість депутатів усвідомлюють загрозу та ухвалять відповідне рішення", – вважає автор проєкту закону.

Нагадаємо, що Верховна Рада одержала цей законопроєкт 8 квітня. За три дні документ було направлено на ознайомлення народним депутатам.